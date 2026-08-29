Yemen: Suudi Arabistan müttefiklerini Yemen'e karşı seferber ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ı ülkenin istikrarını hedef almakla suçlayarak sert bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin Yemen'e zarar vermek ve toplumsal yapıyı çökertmek için kendisine bağlı silahlı grupları ve paralı askerleri harekete geçirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki havalimanları ve limanları kuşatmaya devam ettiği, ülkenin milli servetlerine el koyarak halkı fakirleştirmeye ve Yemen'i tüketmeye yönelik politikalar izlediği ifade edildi. Yemen Dışişleri, bu uygulamaların kasıtlı bir yıpratma stratejisinin parçası olduğunu öne sürdü.

Yemen hükümeti, haklarını elde etme konusunda kararlı olduklarını vurgularken, bu mücadelenin artık dinî bir sorumluluk, halk talebi ve ulusal bir zorunluluk hâline geldiğini bildirdi.

Öte yandan son günlerde Yemen Silahlı Kuvvetleri ile Suudi Arabistan destekli eski hükümete bağlı milisler arasında ülkenin çeşitli cephelerinde çatışmalar yeniden şiddetlendi. Karşılıklı saldırıların artması, Yemen'deki çatışmaların yeniden genişlemesine ve son yıllarda sağlanan göreceli sükûnetin sona ermesine yönelik endişeleri beraberinde getirdi.