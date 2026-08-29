İşgalci İsrail'den Suriye'nin güneyine yeni kara ve topçu harekatı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki askeri faaliyetleri ikinci gününde de devam etti. İsrail güçleri, Şam'ın batı kırsalında yer alan Beyt Cin beldesi çevresindeki mevzileri topçu ateşiyle vurdu. Bölgeden alınan saha bilgilerine göre, Beyt Cin yakınlarındaki "Tel Batt el-Verde" bölgesi de İsrail topçusunun hedefleri arasında yer aldı.

Kara unsurlarıyla da bölgeye sızan İsrail ordusu, Kuneytire ilinin orta kırsalında 9 askeri aracın Berike köyüne girdiğini bildirdi. Aynı bölgede, Kuneytire'nin güneyindeki Hanut köyü çevresinde ise dört İsrail askeri aracı tespit edildi. İsrail güçlerinin, Kuneytire'nin güneyindeki Resm el-Acarf köyüne de girerek evleri bastığı ve arama tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Bu harekatlar, son günlerde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki kara ihlalleri ve sızma girişimlerinde belirgin bir artış yaşandığı döneme denk geliyor. Özellikle Kuneytire, Dera illeri ile Şam'ın batı kırsalında İsrail askerlerinin varlığı ve hareketliliği gözle görülür şekilde arttı. Ayrıca İsrail'in, işgal altındaki Golan sınırı ile tampon bölge yakınlarındaki askeri manevraları da bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor.