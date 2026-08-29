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Filistin Kamplarının Hedef Alınmasına Tepki: Asıl Hedef Dikkati Gerçek Düşmandan Uzaklaştırmak

29 Ağustos 2026 - 16:55
News ID: 1858746
Filistin Kamplarının Hedef Alınmasına Tepki: Asıl Hedef Dikkati Gerçek Düşmandan Uzaklaştırmak

Yapılan açıklamada, Filistinlilerin bulundukları ülkelerde bir iç güvenlik meselesi gibi sunulması ve mülteci kamplarının toplumsal çevrelerinden tecrit edilmeye çalışılmasının, çatışmanın esas odağını saptırmayı hedefleyen çevrelerin planlarına hizmet ettiği vurgulandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki Filistinli mültecilerin hukuki ve toplumsal statüsüne yönelik tartışmalar sürerken, kampların hedef gösterilmesine ve mültecilerin güvenlik tehdidi olarak konumlandırılmasına karşı sert bir uyarı geldi.

Yayımlanan bildiride, Filistinlilerin kendi varoluş mücadelelerinden koparılarak yerel bir kriz unsuru haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Kampların çevreleriyle olan bağlarının koparılmasının ve Filistin varlığının bir iç istikrarsızlık kaynağı olarak lanse edilmesinin kasıtlı bir strateji olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu tür söylem ve politikaların sahadaki asıl çatışma dinamiklerini perdelediği ve dikkati doğrudan gerçek tehdit odağından uzaklaştırmak isteyen yapıların çıkarlarına hizmet ettiği kaydedilerek, mültecilerin haklarının ve davasının kriminalize edilmesine karşı durulması gerektiği belirtildi.

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