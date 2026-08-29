İsrail’den Mülteci Kamplarında Fiili Abluka: On Binlerce Filistinlinin Dönüşü Engelleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin coğrafyasında insani kriz ve zorunlu göç dalgası derinleşirken, mülteci kamplarındaki askeri abluka ve hak ihlalleri devam ediyor. İsrail güçlerinin operasyonlar gerekçesiyle boşalttığı üç mülteci kampında kurduğu kontrol mekanizması, bölgeden ayrılmak zorunda kalan on binlerce sivilin geri dönüşünü tamamen imkânsız hale getirmiş durumda.

Kampların giriş ve çıkışlarını askeri kontrol noktaları ve barikatlarla kapatan İsrail birlikleri, yerleşim yerlerini güvenlik bölgesi ilan ederek sivillerin mülklerine erişimini engelliyor. Zorlu barınma koşulları altında yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinliler ise mülkiyet haklarının çiğnendiğini ve sahadaki fiili durumun kalıcı hale getirilmek istendiğini vurguluyor.

Uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşları, sivillerin kendi evlerine dönüş haklarının askeri tasarruflarla engellenmesinin yeni bir insani felaketi tetiklediğine dikkat çekiyor. Bölgede devam eden bu kısıtlamalar, mültecilerin geri dönüş güvencesini ortadan kaldırırken sahadaki gerilimi daha da tırmandırıyor.