İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye net mesaj: Baskı politikası sonuç vermeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Arakçi, görüşmeleri "yapıcı ve yenilikçi" olarak nitelendirdi.

Arakçi paylaşımında, diplomasinin yeniden doğru yoluna oturtulmasının imkânsız olmadığını vurgulayarak, bunun ABD'nin basit bir gerçeği anlamasına bağlı olduğunu ifade etti: "Baskı sonuç vermez."

İranlı Bakan, Washington yönetiminden güven inşa etmesini, saygılı bir dille konuşmasını, İran'ın haklarını tanımasını ve taahhütlerine bağlı kalmasını talep etti.