İran savaşı Patriot cephaneliğini tüketti: 2 bin 330 füzenin yüzde 65'i kullanıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ordusunun Avrupa'daki Patriot füze stokları, İran savaşı nedeniyle tükenme noktasına geldi. AP'ye göre, NATO'nun Rusya'ya karşı savunma kabiliyeti ciddi risk altında.

Associated Press'in (AP) özel haberine göre, ABD ordusunun Avrupa'daki gelişmiş önleyici füze stokları, özellikle Patriot füzeleri "kritik seviyenin ötesinde" bir azalma yaşıyor. Bu durum, NATO müttefiklerinin olası bir Rus saldırısına karşı savunma kapasitesini doğrudan tehdit ediyor.

AP'nin Avrupa'daki bir Amerikalı savunma yetkilisi ve bir NATO yetkilisine dayandırdığı habere göre, Amerikan ve NATO kuvvetlerinin elindeki Patriot füze stokları ciddi şekilde eridi. Yetkili, en endişe verici boyutun, Rusya'nın yüksek hızlı balistik füzelerine karşı en etkili sistem olan Patriot füzelerindeki sıkıntı olduğunu vurguladı.

ABD'li yetkili, "ABD ordusunun Avrupa'da, Rusya'nın geniş çaplı ve sürekli bir balistik füze saldırısına karşı koyacak yeterli Patriot füzesi kesinlikle yok" dedi. Yetkili, Amerikan kuvvetlerinin tek bir balistik füze veya rotasından sapan bir Rus füzesine karşı bile müdahale kabiliyetinin "çok sınırlı" olacağını belirtti. Aynı yetkili, Rusya'nın askeri karargâh veya elektrik santrali gibi kritik bir hedefi vurması durumunda, NATO'nun Ukrayna'dakine benzer bir durumla karşılaşabileceği ve tüm saldırı füzelerini engelleyemeyebileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna hâlâ Patriot istiyor

Bu kritik duruma rağmen Ukraynalı yetkililer, ABD ve Avrupalı müttefiklerden daha fazla Patriot füzesi talep etmeye devam ediyor. Kiev yönetimi, Rusya'nın en gelişmiş balistik füzelerine karşı ancak Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin etkili olabileceğini savunuyor.

İran savaşı stokları tüketti

AP, bu durumu doğrudan Donald Trump yönetiminin İran'la savaşa girme kararının bir sonucu olarak nitelendirdi. Haberde, Avrupa'da konuşlu ABD füze stoklarının bir kısmının Batı Asya'ya kaydırıldığı belirtildi.

Eski ABD Deniz Piyadesi Albay ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) kıdemli danışmanı Mark Cancian, ABD'nin Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana bu ülkeye yaklaşık 600 Patriot füzesi sağladığını açıkladı. Ancak CSIS'in hesaplamalarına göre, İran savaşı bu füzelerin çok daha büyük bir kısmının tüketilmesine yol açtı. Merkezin verilerine göre, ABD'nin toplam 2.330 Patriot füzesinden oluşan stokunun yaklaşık %65'i, yani yaklaşık 1.500 füze, İran savaşında kullanıldı.