Rus senatör: ABD'nin yaptırımları ülkeleri Washington'dan uzaklaştırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD'nin diğer ülkelere yönelik yaptırım ve tehdit politikasını eleştirdi. Puşkov, Washington'ın sürekli olarak ülkelere gözdağı verdiğini ancak bu tehditlerin nihayetinde ABD'nin aleyhine sonuçlanacağını belirtti.

Senatör, Trump'ın İran'a yönelik "teslim olmazsanız medeniyetinizi yok ederiz" tehditlerinin sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, bu yaklaşımın ABD'nin birçok ülkeyle ilişkilerini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise yaptırımların, uygulayan ülkelere bir "bumerang" etkisi yarattığını; enerji fiyatları başta olmak üzere birçok mal ve hizmette fiyat artışlarına yol açarak, yaptırımı uygulayan ülkelerin kendi ekonomilerini de olumsuz etkilediğini ifade ediyor.