  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Rus senatör: ABD'nin yaptırımları ülkeleri Washington'dan uzaklaştırıyor

29 Ağustos 2026 - 17:02
News ID: 1858767
Rus senatör: ABD'nin yaptırımları ülkeleri Washington'dan uzaklaştırıyor

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD'nin diğer ülkelere yönelik tehdit ve yaptırım politikasının, bu ülkeleri Washington'dan uzaklaştırmaktan başka bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Üyesi Aleksey Puşkov, ABD'nin diğer ülkelere yönelik yaptırım ve tehdit politikasını eleştirdi. Puşkov, Washington'ın sürekli olarak ülkelere gözdağı verdiğini ancak bu tehditlerin nihayetinde ABD'nin aleyhine sonuçlanacağını belirtti.

Senatör, Trump'ın İran'a yönelik "teslim olmazsanız medeniyetinizi yok ederiz" tehditlerinin sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, bu yaklaşımın ABD'nin birçok ülkeyle ilişkilerini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise yaptırımların, uygulayan ülkelere bir "bumerang" etkisi yarattığını; enerji fiyatları başta olmak üzere birçok mal ve hizmette fiyat artışlarına yol açarak, yaptırımı uygulayan ülkelerin kendi ekonomilerini de olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha