İran'da ABD-İsrail bağlantılı 30 casus gözaltına alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İstihbarat Bakanlığı, Merkez Eyaleti'nde (Erak çevresi) 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakalananların Amerikan-Siyonist unsurların maaşlı ajanları olduğu ve Ocak 2026'da Mahallat ve Nimver ilçelerinde gerçekleştirildiği belirtilen bir "darbe girişimi" sırasında eylemlerde bulundukları ifade edildi.

Açıklamaya göre söz konusu şahıslar, halka ait evleri, büyük mağazaları, bankaları, kurtarma araçlarını ve özel otomobilleri, kamu binalarını, camileri (Mahallat'taki Ali Camii ve Market Mescidi dahil) ateşe vermek, demiryolu hattına saldırarak yolcuların can güvenliğini tehdit etmek ve dükkânları yağmalamakla suçlanıyor.

İstihbarat Bakanlığı, operasyon sırasında zanlılardan çok sayıda soğuk silah (palalı kılıç, balta, bıçak) ile önemli miktarda alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini de duyurdu.

Daha önce, Şubat 2026'da Merkez Eyaleti'nde benzer suçlamalarla 70 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "düşman maaşlılarının Ocak ayındaki IŞİD benzeri eylemlerinin zamanaşımına uğramayacağı" vurgulanarak, "Biz suçlulardan intikam alıcıyız" ayeti hatırlatıldı.