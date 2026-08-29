İslami Uyanış Meclisi'nden ABD ve İsrail'e tepki: "Saldırı tüm ümmete yönelik"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dünya İslami Uyanış Meclisi Yüksek Konseyi, İslam Peygamberi'nin doğum yıl dönümü vesilesiyle 28 Ağustos 2026'da Tahran'da olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

İslam dünyasından 50'den fazla âlim, fakih, düşünür, seçkin şahsiyet ve aydının katıldığı toplantının sonunda, "Amerikan-Siyonist suçların" kınandığı ve İslam dünyasının kritik meselelerine ilişkin kararların alındığı nihai bildiri yayımlandı.

Şehit Lider İmam Hamanei anıldı

Bildiride, şehit lider Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'in adının, Müslüman milletler için "imanla aklın, direnişle tedbirin, onurla ilerlemenin buluştuğu bir düşünce mektebi" olduğu vurgulandı.

Şehit liderin, Müslüman milletlerin kimliklerini, iradelerini ve kendi kapasitelerine olan güvenlerini yeniden kazanmaları halinde bölge ve küresel düzeni etkileyebilecekleri görüşünün, bugün her zamankinden daha önemli olduğu belirtildi. Katılımcılar, onun düşüncesini eylem alanında sürdürmeyi kendilerine görev edindi.

Filistin birinci mesele

Konsey, Filistin'i İslam dünyasının "birinci meselesi" olarak tanımlayarak, Siyonist rejimin Gazze'de 70 binden fazla masum Müslüman'ı katlettiğini, soykırım, zorla göç ve işgal politikalarıyla "Büyük İsrail" planını uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Batı Şeria'daki son saldırıların da bu yayılmacı politikanın devamı olduğu kaydedildi. Konsey, Filistin halkına tam destek verdiğini ilan ederek İslam ve Arap ülkelerine, işgalci rejimin genişlemesine engel olmaları çağrısında bulundu:

"Aksi halde yarın geç olacak; düşman Filistin'de başarılı olduktan sonra sıra diğer İslam ülkelerine gelecektir."

Direnişe tam destek

Direnişin, son on yıllarda tüm Amerikan ve istihbarat planlarını boşa çıkaran eşsiz bir kazanım olduğu vurgulandı. Konsey, başta Filistin direnişi, Lübnan Hizbullahı, Yemen Ensarullahı, Irak direnişi ve İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere tüm direniş cephelerine tam destek ilan etti.

Tarihsel deneyimin, direnişin zayıflatılmasının tahakkümün geri dönmesine zemin hazırladığını gösterdiği belirtilerek, tüm milletler, âlimler ve İslami akımlar, direnişe pratik destek konusunda birlik ve dayanışmaya çağrıldı.

ABD-İsrail saldırısı kınandı

Konsey, ABD ve Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını "bir İslam ülkesinin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve onuruna açık tecavüz" olarak nitelendirdi.

Bu saldırının, İslam ülkelerini zayıflatmayı ve bölge denklemlerini İsrail lehine değiştirmeyi hedefleyen "Büyük İsrail" stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi. İran halkının onurlu direnişi takdirle anılırken, tüm İslam ülkelerinden saldırıyı kınamaları ve İran'ın meşru savunma hakkını desteklemeleri istendi.

Slogan birliğinden stratejik birliğe

Konsey, İslam ümmetinin birliğinin Kur'an'ın temel öğretilerinden biri olduğunu vurgulayarak "slogan birliğinden pratik ve stratejik birliğe" geçilmesi gerektiğini belirtti.

Düşmanların mezhep, etnik ve siyasi ihtilaflardan yararlandığına dikkat çekilerek, Şii ve Sünni, Arap ve Acem tüm Müslümanların ortak paydalar etrafında toplanması ve tek saf oluşturması çağrısı yapıldı.

Tekfir, nefret söylemi ve mezhep savaşıyla mücadele edilmesi; kapasitelerin Filistin'e destek, direnişin güçlendirilmesi ve İslam ülkelerinin bağımsızlığının savunulması yolunda kullanılması istendi.

Toplantıya katılanlar, bildirinin sonunda, şehit İmam Ali Hamanei'in derin düşüncelerini yücelttiklerini ve İslam Devrimi'nin yeni lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamanei'e, İslam ümmetinin ideallerini koruma yolunda biat ettiklerini duyurdu.