Newsweek: İran, 7 komşusuyla kara sınırları üzerinden yaptırımlara direniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan dergisi Newsweek'in analizine göre, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik "yüzde 100 yaptırım" programı ve geçen ay yeniden başlatılan deniz ablukası, Tahran'ı stratejik bir dönüşüme zorluyor. İran, coğrafi konumunu ve 7 komşusuyla kara sınırlarını, deniz ticaretine alternatif hayati koridorlar olarak devreye sokuyor.

Batı, Orta ve Güney Asya'nın kavşağında yer alan İran, her biriyle karmaşık ilişkilere sahip olduğu 7 ülkeyle kara sınırını paylaşıyor. Bu koridorlar, deniz ticaretine kıyasla daha az müdahaleye açık olmalarıyla öne çıkıyor.

Irak: En büyük ticaret ortağı

Irak, yaklaşık bin millik sınır uzunluğuyla İran'ın en önemli ticaret ortağı konumunda. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi 10 milyar doları aşarken, Irak elektrik ve doğal gaz ihtiyacının büyük bölümünde İran'a bağımlı. Irak yönetimi, Trump'ın yaptırım politikalarına rağmen İran ile ticareti kesmeye yanaşmıyor. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın geçtiğimiz günlerde Tahran'ı ziyaret ederek üst düzey yetkililerle görüşmesi, Bağdat'ın "ekonomik dışlama" politikasına karşı duruşunu gösteriyor.

Türkiye: Avrupa'ya açılan kapı

NATO müttefiki ve ABD'nin yakın ortağı Türkiye, İran için Avrupa'ya açılan en önemli kara koridorunu oluşturuyor. Yıllık 5-6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat'ta başlayan savaşa yönelik eleştirileri ve barış çağrıları devam ediyor. Ancak Trump yönetiminin İran'ın ticaret ortaklarını hedef alan yeni kampanyası, özellikle F-35 savaş uçağı alımı gibi konularda Washington'la ilişkilerini derinleştirmek isteyen Ankara'nın hesaplarını zorlaştırabilir.

Pakistan: Okyanusa açılan pencere

Pakistan, İran'a Hint Okyanusu'na açılan hayati bir kara bağlantısı sunuyor. Nisan ayında ABD ablukasının başlamasıyla birlikte Pakistan, Karaçi ve Gwadar limanlarını İran'daki Gûbed ve Teftan sınır kapılarına bağlayan 6 rota açtı. Yıllık ticaret hacmi 2,8 milyar dolar civarında olsa da, Pakistan'ın stratejik konumu İran için kritik önemde.

Azerbaycan: Kuzey-Güney Koridoru

İran ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişki, hacimden çok stratejik rolüyle öne çıkıyor. Azerbaycan, Hindistan'ı Rusya ve Kuzey Avrupa'ya bağlayan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun (INSTC) batı güzergahında kritik bir halka oluşturuyor. Ancak İsrail'in Azerbaycan'la savunma işbirliği ve ABD'nin Kafkasya'daki nüfuzu iki ülke arasında zaman zaman gerilime yol açıyor. Buna rağmen, Rusya ve İran arasında Azerbaycan topraklarından geçecek bir doğal gaz koridoru için görüşmeler sürüyor.

Türkmenistan: Avrasya bağlantısı

Tarafsızlık politikası izleyen Türkmenistan, İran'ı Avrasya ticaret ağlarına (Rusya ve Çin) bağlayan bir köprü görevi görüyor. İran-Türkmenistan arasındaki demiryolu bağlantıları o kadar stratejik görülüyor ki, ABD seyir füzesi saldırılarında bir İran demiryolu köprüsü hedef alındı. İki ülke arasında ekonomik işbirliğini güçlendirme yönündeki görüşmeler devam ediyor.

Ermenistan: Enerji takası

Ermenistan, İran'dan elektrik karşılığı doğal gaz satın alırken, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) arasındaki serbest ticaret anlaşması çerçevesinde ticareti artırma niyetinde. Ancak Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden uzaklaşarak AB'ye yaklaşması ve ABD arabuluculuğunda Azerbaycan'la imzalanan tarihi barış anlaşmasının İran sınırına yakın bir koridor öngörmesi, Tahran'ı tedirgin edebilir.

Afganistan: Pratik işbirliği

Afganistan, İran için ticaret hacmi en düşük ancak stratejik açıdan en önemli komşulardan biri. Taliban yönetimi altındaki Kabil, Pakistan'a ekonomik bağımlılığını azaltmak için İran'la ilişkilerini derinleştiriyor. İran, Taliban'ı resmen tanımasa da, istikrarı korumak ve IŞİD gibi tehditleri engellemek için Kabil'le çalışma ilişkisi yürütüyor.

Yeterli olacak mı?

Newsweek'in analizine göre, İran'ın coğrafi konumu ve 7 komşusuyla kara sınırları, ABD yaptırımlarına karşı önemli bir ekonomik dayanıklılık kaynağı oluşturuyor. Ancak kamyonlar, demiryolları ve kuzeydeki daha küçük limanlar, deniz ticaretinin ölçeği ve verimliliğiyle rekabet edemiyor.

İran'ın mevcut stratejisi, riski dağıtmaya yönelik bir girişim olarak görülüyor. Tahran, Türkiye, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan üzerinden daha fazla kara rotası kullanırken, kuzey limanlarının ve Hazar Denizi'ndeki deniz taşımacılığının rolünü artırmaya çalışıyor.

Analizde en büyük soru işareti ise Çin. İran'ın açık ara en büyük ticaret ortağı olan Çin, belirleyici bir test olarak görülüyor. Washington, küçük şirketleri ve aracıları hedef almakta deneyimli olan Tahran'ın, Çin'in büyük devlet bankalarına veya devlete bağlı şirketlerine yönelik bir baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı belirsiz. Ancak böyle bir adım, ABD ile Çin arasında daha geniş bir çatışmayı tetikleyebilir.