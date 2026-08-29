ABD Savunma Bakanlığı'na sansür davası: Uçak gemisi haberi yapan 3 gazeteci işten çıkarıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD askeri yayın kuruluşu Stars and Stripes'tan geçen hafta "itaatsizlik" gerekçesiyle işten çıkarılan üç gazeteci, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve iki üst düzey Pentagon yetkilisine karşı federal mahkemede dava açtı. Yayıncı Max Lederer, baş editör Erik Slavin ve muhabir Lara Cortes, Trump yönetimini gazeteyi sansürlemek ve kendilerini yasa dışı yollarla işten çıkarmakla suçluyor.

Slavin ve Cortes'e yöneltilen "itaatsizlik" suçlamasının, Temmuz ayında CBS Sunday Morning programına verdikleri bir röportajla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Cortes programda, "Ben Stars and Stripes muhabiriyim, Pentagon'un, hükümetin veya politika yapıcıların değil" ifadesini kullanmıştı.

Dava dilekçesine göre gazeteciler, asıl olarak USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki sağlıksız koşulları, gıda ve su sıkıntısını ve personelin psikolojik durumunu konu alan bir haber nedeniyle hedef alındı. Gemide 9 aydır görev yapan personelin kötü koşullarını ortaya koyan haberin yayımlanmasından sadece bir gün sonra Pentagon yetkililerinin Lederer'den Slavin ve Cortes'e işten çıkarma bildirimlerini iletmesini istediği belirtiliyor.

Lederer, bildirimleri iletmeyi reddettiğini ve Eylül sonunda Savunma Bakanlığı ile "temel anlaşmazlıklar" nedeniyle emekli olmayı planladığını açıklasa da, Pentagon bu tarihten önce onu da görevden aldı.

Gazeteciler, savunmalarının "Anayasa'nın Birinci Değişikliği" ve federal yasalar kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini belirterek, "yakın zamanda misilleme ve işten çıkarılma tehlikesi" altında olduklarını ifade etti. Dava dilekçesinde, Pentagon'un Stars and Stripes'a yönelik eylemleri "benzeri görülmemiş sansür girişimleri" olarak nitelendirildi. Gazeteciler, ifade özgürlüğünün ve yasal haklarının ihlalinin durdurulmasını talep ediyor.

İlk olarak Amerikan İç Savaşı döneminde yayımlanmaya başlayan Stars and Stripes, on yıllardır bağımsız editöryal çizgisini koruyor; yani federal hükümetin yayın politikasına doğrudan müdahalesi olmadan yayın yapıyor.

Ancak Pentagon daha önce gazetede köklü değişiklikler yapmayı planladığını açıklamıştı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, hedefin gazetenin faaliyetlerini modernleştirmek, içeriğini değiştirmek ve yeni nesil askeri personelle uyumlu hale getirmek olduğunu söylemişti. Pentagon ayrıca haber ajanslarının bazı içeriklerinin gazetede yayımlanmasını engellemeye çalışmıştı.

Bu dava, Trump yönetiminin askeri medya kuruluşlarıyla yaşadığı son anlaşmazlıklardan biri olarak Pentagon'un yetki sınırları ile basın özgürlüğü arasındaki çizginin yargı önünde test edilmesine yol açabilir.