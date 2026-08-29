ABD'nin İran stratejisi: Silah desteğiyle şiddet, medyayla suçlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin İran'a karşı askeri stratejideki başarısızlığının ardından medya odaklı yeni bir hamle başlattığı belirtiliyor. Başkan Donald Trump, İran'daki protesto gösterilerinde "keskin nişancıların" yer aldığı iddiasını gündeme getirirken, olası can kayıplarından İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutan bir anlatı inşa etmeye çalışıyor.

Ancak bu iddiaların, Trump yönetiminin daha önce terör örgütleriyle bağlantılı Kürt gruplarına geniş çaplı silah sevkiyatı yaptığı yönündeki haberlerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Bu sevkiyatların, İran içindeki protesto odaklarına ulaştırılmak üzere planlandığı öne sürülüyor.

"Silahlı ayaklanma" çağrıları

ABD ve İsrail destekli terör gruplarının son aylarda defalarca "silahlı ayaklanma" çağrısı yaptığı ve protestoların şiddet boyutuna taşınması gerektiğini savunduğu belirtiliyor. Bu grupların, toplumsal hareketleri silahlı çatışmaya dönüştürmek için sahada aktif çalışma yürüttüğü ifade ediliyor.

Çift yönlü strateji

Uzmanlara göre, Trump yönetiminin izlediği yol haritası iki ayaklı bir stratejiye dayanıyor:

Sahada şiddet ve istikrarsızlık: Muhalif gruplara silah ve lojistik destek sağlanarak protestoların şiddetlenmesi ve güvenlik krizi derinleştirilmeye çalışılıyor. Medya operasyonu: Olası can kayıpları ve şiddet olayları, hazırlanan medya anlatısıyla doğrudan İran hükümetine mal ediliyor. Böylece kamuoyunda Tahran yönetiminin meşruiyeti zedelenirken, ABD'nin müdahalesi meşru gösterilmeye çalışılıyor.

Bu yaklaşım, ABD'nin İran'a karşı doğrudan askeri müdahalenin maliyetli olduğunu gördüğü bir dönemde, vekalet savaşı ve medya manipülasyonunu bir arada kullandığı "hibrit savaş" taktiğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.