Hamas'tan Gazze'de ateşkes uyarısı: İsrail anlaşmayı ihlal ediyor, soykırım zirvede

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamid, İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısının ardından Mühür muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamid, İsrail'i anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken, bölgedeki insani durumun vahametine dikkat çekti.

"En kötü seçenekler arasında seçim yapıyoruz"

Hamid, ateşkesin mevcut durumuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Seçeneklerimiz çok zordu. Zorbalık, soykırım ve İsrail ile ABD politikalarının egemen olduğu koşullarda, en kötü seçenekler arasında seçim yaptık. Temel amacımız Gazze'deki soykırım savaşını durdurmaktı. Beklentilerimiz aşırı iyimser değildi ancak savaşın şiddetini bir ölçüde azaltmayı başardık" dedi.

Ancak Hamid, buna rağmen soykırımın, açlığın ve insani felaketin Gazze Şeridi'nde en üst seviyede devam ettiğini vurguladı.

"Arap ve İslam dünyası yalnız bıraktı"

Filistin halkının yalnız bırakıldığını ifade eden Hamid, "Yıllardır tüm gücümüzle savaştık, büyük fedakârlıklar yaptık, on binlerce şehit verdik. Arap ve İslam dünyasından Filistin halkına yardım etmelerini ve soykırımı önlemelerini bekledik ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi" diye konuştu.

"İsrail anlaşmayı tehdit ediyor"

Hamas'ın Arap ve Amerikan arabulucuları eşliğinde varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu belirten Hamid, "Anlaşmayı mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Ancak anlaşmayı tehdit eden ve çöküşe sürükleyen işgal rejiminin politikalarıdır. Bu aynı zamanda bölgesel istikrarı da tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

"Silah bırakmak söz konusu değil"

Gazze'nin geleceğine ilişkin soruya ise Hamid, net bir yanıt verdi:

"Ulusal projemize tamamen bağlıyız ve Gazze Şeridi'nin egemenliğinde ısrar ediyoruz. Halkımızın güvenliği ve sağlığı için çok büyük tavizler verdik. Yönetim (hükümet) işlerini devretmeyi kabul ettik ve silah konusunda belirli bir yaklaşımla uzlaştık. Ancak bunun tek bir nedeni var: Gazze'de soykırımın devam etmesini önlemek."

Hamid, sözlerini şöyle tamamladı: