Kiev Yakınlarındaki Büyük Mühimmat Deposuna Rus Saldırısı: Şiddetli Patlamalar Yaşandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’in çevresinde bulunan büyük bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırının ardından bölgede geniş çaplı patlamalar meydana geldi.

Saldırının hedefindeki depoda füze ve diğer askeri teçhizatın bulunduğu belirtilirken, saldırı sonrasında mühimmatın infilak etmesi bölgede art arda güçlü patlamalara yol açtı.

Olayın ardından yayımlanan çok sayıda görüntüde, patlamaların şiddeti ve bölgede yükselen yoğun dumanın geniş bir alandan görülebildiği dikkat çekti. Görüntüler, depoda önemli miktarda mühimmat ve patlayıcı malzeme bulunduğuna işaret etti.

Mühimmat deposunun bir yerleşim bölgesinin yakınında bulunması ise saldırının sivil kayıplarını ağırlaştırdı.

İlk açıklamalarda çevrede yaşayan en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. Daha sonra Ukraynalı yetkililer, can kaybının en az 37’ye yükseldiğini açıkladı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamaların ardından çevredeki konutlarda da ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, bölgede arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yerel yetkililer, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği ihtimalini dışlamıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırının ardından yaptığı açıklamada, mühimmat ve patlayıcı maddelerin yerleşim bölgelerinin yakınında depolanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının askeri amaçlarla kullanılan bir mühimmat deposunu hedef aldığını bildirdi. Moskova, depoda Ukrayna’nın askeri faaliyetlerinde kullanılan mühimmat ve çeşitli ekipmanların bulunduğunu savundu.

Saldırının ardından meydana gelen ikincil patlamaların büyüklüğü ve deponun sivil yerleşim alanlarına yakınlığı, olayın en dikkat çekici boyutlarından biri oldu.