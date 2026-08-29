İran'dan ABD'nin "ekonomik dışlama" kararına tepki: Uluslararası suç

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin 24 Ağustos'ta (2 Şehriver 1405) duyurduğu "ekonomik dışlama operasyonu" adlı yeni yaptırım dalgasını sert dille kınadı. Bakanlık, bu adımı "devlet terörizmi" olarak nitelendirirken, Washington'ın tek taraflı yaptırımlarının BM Şartı, uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ABD'nin doları diğer ülkeleri sindirme aracı olarak kullanmasının, BM üyesi tüm devletlerin ulusal egemenliğine ve kendi kaderini tayin hakkına saldırı anlamına geldiği belirtildi. Yaptırımların, "devletlerin iç işlerine müdahale etmeme" ve "devletler arası işbirliğini engellememe" ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Bakanlık, ABD ve İsrail'in son bir buçuk yıldır İran'a karşı yürüttüğü saldırgan savaşın bu yaptırımlarla devam ettiğini, bunun bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiğini kaydetti. Ayrıca, BM sisteminin bu ihlaller karşısındaki kayıtsızlığının, uluslararası hukukun çiğnenmesi için tehlikeli bir emsal oluşturduğu uyarısı yapıldı.

"Ekonomik dışlama" politikasının doğrudan İran halkına acı çektirmeyi ve temel insan haklarından mahrum bırakmayı hedeflediği belirtilerek, bu uygulamanın "uluslararası suç" ve "insanlığa karşı suç" teşkil ettiği savunuldu. Açıklamada ayrıca, yaptırımların Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 1. maddesinin 2. fıkrasını da ihlal ettiği ifade edildi.

Bakanlık, ABD yaptırımlarının Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Ekim 2018 tarihli kararını da sürekli ihlal ettiğini hatırlattı. Bu kararın ABD'ye gıda, tarım ürünleri, ilaç, tıbbi ekipman ve sivil havacılık güvenlik malzemeleri ile ilgili tüm engelleri kaldırma yükümlülüğü getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD yaptırımlarının adı ne olursa olsun tamamen yasa dışı ve haksız olduğu belirtilerek, tüm ülkelerin bu yaptırımları uygulamaktan kaçınma yükümlülüğü olduğu ifade edildi. Ayrıca, hiçbir devletin bu yasa dışı eylemlerin yarattığı durumları tanımaması veya onaylamaması gerektiği kaydedildi.

Bakanlık, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına katılmanın, bağımsız devletlere yasa dışı bir irade dayatılmasına ortak olmak anlamına geleceğini ve bunun BM Şartı'nın en temel ilkesi olan "devletlerin egemen eşitliğine saygı" ilkesinin ihlali olacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ekonomik terörizmini kınarken, İran milletinin Amerikan-Siyonist askeri-ekonomik saldırısı ve hibrit savaşına karşı vatanını savunmak için tüm kapasitelerini kullanma kararlılığını yineledi. Açıklamada, "İran milleti, büyük medeniyet mirasına, ilham verici dini ve ulusal öğretilere ve son yıllardaki büyük deneyimlerine dayanarak, sinsi düşmanların şerrini püskürtecek ve vatanın gücüne her geçen gün güç katacaktır" ifadelerine yer verildi.