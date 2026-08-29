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Galibaf'tan CENTCOM komutanına yanıt: Biz petrol satmazsak kimse petrol satamaz

29 Ağustos 2026 - 17:21
News ID: 1858791
Galibaf'tan CENTCOM komutanına yanıt: Biz petrol satmazsak kimse petrol satamaz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, CENTCOM Komutanı General Kurp'un açıklamalarına, 22 Temmuz'da attığı "Bu bölgede biz petrol satmazsak kimse petrol satamaz" başlıklı tweet'i yeniden paylaşarak yanıt verdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Kurp'un son açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Galibaf, kendi X hesabından, 22 Temmuz'da paylaştığı "Bu bölgede biz petrol satmazsak kimse petrol satamaz" ifadeli tweet'i yeniden yayımladı

Kalibaf'ın bu hamlesi, General Kurp'un İran'a yönelik son açıklamalarına karşılık olarak değerlendirildi. Meclis Başkanı'nın daha önceki tweet'inde yer alan mesaj, Tahran'ın bölgedeki enerji dengelerindeki belirleyici rolüne vurgu yapıyor.

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