Galibaf'tan CENTCOM komutanına yanıt: Biz petrol satmazsak kimse petrol satamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Kurp'un son açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Galibaf, kendi X hesabından, 22 Temmuz'da paylaştığı "Bu bölgede biz petrol satmazsak kimse petrol satamaz" ifadeli tweet'i yeniden yayımladı

Kalibaf'ın bu hamlesi, General Kurp'un İran'a yönelik son açıklamalarına karşılık olarak değerlendirildi. Meclis Başkanı'nın daha önceki tweet'inde yer alan mesaj, Tahran'ın bölgedeki enerji dengelerindeki belirleyici rolüne vurgu yapıyor.