Devrim Lideri Mucteba Hamanei: Düşman "ilerlemenin ABD'ye itaatten geçtiği" algısını yayıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamanei, Devlet Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümetin çabalarını takdir ederken, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlu koşullara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Devrimi Lideri İmam Hamanei, "daha güçlü bir İran" idealine ulaşmak için, ülkenin güçlü yönlerinin anlatılması ve vurgulanması gerektiğini belirtti.

İmam Hamanei mesajında, "Zayıflık, eksiklik ve kıtlık anlatılmayı ve öne çıkarılmayı gerektirmez; bunlar çözüm için planlama ve eylem gerektirir. Bazen zayıflıklarımızı dürüstçe ifade etmek, düşmanın morale ihtiyaç duyduğu bir anda ona büyük bir yardım olur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür açıklamaların dostların kalplerini endişelendirebileceğini ve onları şaşkına çevirebileceğini de sözlerine ekledi.

Ayetullah Hamanei, güç ve kudretin ise "Rabbinin nimetini anlat" ayeti gereği anlatılması ve öne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve yerli üretim

Mesajında ekonomik zorluklara da geniş yer veren İmam Hamanei, enflasyon, işsizlik ve fiyat yönetiminin öncelikli konular olduğunu belirterek, ekonomideki karanlık noktaların giderek küçültülmesi ve nihayetinde ortadan kaldırılması için yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. İthalatın ise yerli üretimin yetersiz olduğu durumlarda akıllıca kullanılması gerektiğini vurguladı.

Devrim Lideri Mucteba Hamanei, düşmanın "ilerlemenin ABD'ye itaatten geçtiği" algısını yaymaya çalıştığını ancak geçmiş deneyimlerin bunun tersini gösterdiğini ifade etti.

Teknoloji ve genç yetenekler

İmam Hamanei, genç uzmanlar tarafından önerilen teknolojilerin ve yeniliklerin kullanılmasının ülkenin ilerlemesinde önemli sıçramalar yaratabileceğini belirterek, tarım, sanayi, kültür, eğitim ve iletişim gibi tüm üretim alanlarında bu potansiyelin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Toplumsal uyumun önemi

Mesajın en dikkat çeken bölümlerinden biri, toplumsal uyum ve bütünlük vurgusu oldu. Lider, "Herhangi bir eylem, toplumsal uyumun ilgili boyutu dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Umutsuzluk aşılayan, milli ve genel motivasyonu zayıflatan her söz ve savaş ile müzakere, uzlaşı ile aşırılık, uzlaşma ile savaşçılık gibi hayali ikilikler oluşturmak yasaktır" dedi.

Devrim Lideri Mucteba Hamanei, geçmişte bu tür söylemlerin halka zarar verdiğini hatırlatarak, "Toplumsal uyumu bozacak her türlü eylemi kesinlikle yasaklıyorum" ifadesiyle konuyu net bir şekilde vurguladı.

Kültür ve eğitim

Ayetullah Hamanei, ayrıca, eğitim ve kültür konularını "stratejik üstü" bir mesele olarak nitelendirerek, diğer tüm stratejilerin belirlenmesinde kültür ve eğitimin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda öğretmenler, üniversite hocaları, hemşireler ve doktorlar ile ev hanımlarının toplumun kültürel dokusundaki önemli rollerine dikkat çekti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, mesajının sonunda, bu hedeflere ulaşılması durumunda ülkenin "daha güçlü bir İran" yolunda ilerleyeceğini ve bu yolda çalışanların İmam Mehdi'nin himayesine ve ilahi rahmete mazhar olacağını ifade etti.