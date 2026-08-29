Zaharova'dan Batı medyasına ‘propaganda’ suçlaması: İran ve Irak örnekleri yalanın kanıtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, İngiliz The Guardian gazetesinin eski muhabiri Said Kamali Dehgan’ın son itiraflarına dikkat çekti.

Dehgan, 2010 yılında manşetten yayınlanan ve İran’da taşlanarak idama mahkûm edildiği iddia edilen Sakine Muhammedi Aşbiyani ile yapılan ‘özel röportajın’ tamamen kendisi tarafından uydurulduğunu itiraf etti.

Zaharova, bu haberin yayımlandığı dönemde BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik 1929 sayılı en ağır yaptırım kararını aldığını hatırlatarak, haberin İran'ı uluslararası alanda izole etmek için “duygusal bir propaganda malzemesi” olarak kurgulandığını savundu.

Dehgan'ın 2020 yılında da HBO’nun 2009 İran protestolarına dair bir belgeselinden “Batı senaryolarının etkisinde kaldığı” gerekçesiyle çekildiğini ekledi.

Geçmişteki medya skandallarını hatırlattı

Zaharova, Batı medyasındaki algı operasyonlarının yeni olmadığını belirterek geçmişten şu örnekleri sıraladı:

1990 Nayirah olayı (Körfez Savaşı): ABD Kongresi'nde gözyaşları içinde Irak askerlerinin Kuveyt'te bebekleri kuvözden çıkarıp ölüme terk ettiğini iddia eden 15 yaşındaki Nayirah'ın, Kuveyt'in ABD Büyükelçisi'nin kızı olduğu ve olayın 12 milyon dolarlık bir PR ajansı kurgusu olduğu ortaya çıkmıştı.

Colin Powell’ın test tüpü (2003): ABD'nin Irak'ı işgalini meşrulaştırmak için BM'de gösterilen ve kitle imha silahı olduğu iddia edilen test tüpü skandalı.

Jayson Blair (2003): New York Times muhabirinin evinden hiç çıkmadan onlarca sahte haber ve kaynak uydurduğunun anlaşılması üzerine kovulması.

Stephen Glass (1995-1998): The New Republic yazarının 41 haberinden 27'sini sahte karakterler ve web siteleriyle tamamen kurgulamış olması.

Zaharova, açıklamasının sonunda bu listeye Dehgan olayının da eklendiğini ve bunun son olmayacağını belirterek, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan olaylara ilişkin BBC tarafından yapılan yayınları da benzer bir medya kurgusu olarak değerlendireceğini işaret etti.