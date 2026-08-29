Hürmüz Boğazı’nda Füze İsabet Eden Suriye Gemisi Hareketsiz Kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda birkaç gün önce füze saldırısına maruz kalan Suriye’ye ait bir geminin hasar durumunu gösteren görüntüler yayımlandı.

Görüntülerde, saldırıda füzenin geminin makine dairesine isabet ettiği ve bu nedenle geminin hareket kabiliyetini tamamen kaybettiği görülüyor.

Aktarılan bilgilere göre saldırı sırasında gemide bulunan en az bir kişi hayatını kaybetti.

Geminin uğradığı hasarın özellikle motor ve makine bölümünde yoğunlaştığı, bu nedenle geminin kendi imkânlarıyla seyrine devam edemediği belirtiliyor.

Olayla ilgili aktarılan iddialara göre gemi, Suriye yönetiminin başındaki Ahmed eş-Şara ve diğer üst düzey yetkililerin talimatıyla, güvenlik risklerinin yüksek olduğu bir dönemde Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye devam etti.

Söz konusu kararın ardından geminin riskli güzergâhta seyrettiği ve füze saldırısının hedefi olduğu öne sürülüyor.

Saldırının ardından geminin makine dairesinde oluşan ağır hasar nedeniyle tamamen durduğu ve mevcut haliyle yer değiştirmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Yayımlanan görüntüler de geminin arka bölümünde ve makine dairesi çevresinde ciddi hasar meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Geminin akıbeti, saldırının ayrıntıları ve olaydan sonra bölgede yürütülen kurtarma ya da çekme çalışmalarıyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.