Savaşın altıncı ayında Hürmüz krizi: Körfez petrolü kan kaybediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı başlattığı savaşın altıncı ayı geride kalırken, bölgedeki jeopolitik dengeler yeniden şekilleniyor. Uzmanlara göre, çatışmalar ne Tahran yönetiminin çöküşüne ne de ABD'nin kesin zaferine yol açtı. Savaş, uzun soluklu, yıpratıcı ve karşılıklı baskıya dayanan bir evreye girmiş durumda.

Tahran ve Washington arasında Haziran ayında imzalanan mutabakat metni, çatışmaların şiddetini bir ölçüde azaltsa da savaşı sona erdirmiş değil. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı halen geniş kapsamlı olmayı sürdürüyor. En kritik gelişme ise Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişinde yaşanan ciddi aksaklık.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu durum, başta Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar olmak üzere bölge petrol ihracatçısı ülkeleri vurdu. Ham petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarındaki aksamalar, bu ülkelerin bütçe gelirlerini doğrudan etkiledi.

Bunun yanı sıra, artan enflasyonist baskılar ve güvenlik endişeleri nedeniyle yükselen savunma harcamaları, Körfez ülkelerinin uzun vadeli ekonomik planlarını tehdit ediyor. Özellikle ekonomik çeşitlendirme hedefleri ve bölgeyi "güvenli yatırım limanı" olarak konumlandırma çabaları ciddi darbe aldı.

Analistler, mevcut tablonun, Körfez ülkelerini enerji ihracatına dayalı gelir modellerini gözden geçirmeye ve askeri harcamalarla kalkınma hedefleri arasında zorlu bir denge kurmaya zorladığını belirtiyor.