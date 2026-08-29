Hürmüz Boğazı’nda Üçüncü Tankerin Vurulduğu İddia Edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda kuralları ihlal ettiği belirtilen üçüncü tankerin de füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.

Aktarılan bilgilere göre dün öğleden sonra başlayan ve şu ana kadar devam eden süreçte Hürmüz Boğazı’nda en az üç gemi veya tanker İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin füzelerinin hedefi oldu.

Söz konusu gemilerin Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut kuralları ihlal ettiği ileri sürülürken, gerçekleştirilen saldırıların sonuçları ve gemilerde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bu saldırı dalgasının, “Hürmüz-2 Muharebesi” olarak adlandırılan çatışmaların başlamasından bu yana bölgede yaşanan en yoğun gemi saldırılarından biri olduğu belirtiliyor.

Verilen bilgilere göre ilk kez 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde en az üç gemi ve tanker Hürmüz Boğazı’nda füze saldırılarının hedefi oldu.

Saldırıların zamanlaması da dikkat çekti.

Olayların, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı tarafından yayımlanan bir video mesajından yalnızca birkaç saat sonra meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu videoda CENTCOM Komutanı, Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlendiğini ve deniz yolunun tamamen açık ve güvenli hâle getirildiğini iddia etmişti.

Ancak bu açıklamanın ardından Hürmüz Boğazı’nda art arda gemilerin hedef alınması, bölgede deniz ulaşımının güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İran tarafına yakın kaynaklar, CENTCOM Komutanı’nın Hürmüz Boğazı’nın tamamen güvenli hâle getirildiği yönündeki açıklamasını “gerçeği yansıtmayan bir iddia” olarak nitelendirirken, kısa süre içerisinde gerçekleştirilen saldırıları söz konusu açıklamaya fiilî bir yanıt olarak değerlendirdi.

Son saldırılarla birlikte Hürmüz Boğazı’ndaki askeri gerilimin ve ticari gemilerin bölgeden geçişine ilişkin güvenlik risklerinin yeniden arttığı belirtiliyor.