  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız

29 Ağustos 2026 - 17:33
News ID: 1858811
Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek" paylaşımını yaptı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "suç örgütleriyle mücadele" paylaşımı yaptı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız. Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz. Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz."

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha