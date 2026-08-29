Trump Yönetiminden STK’lara Vergi Kıskacı: George Soros’un Vakfı da Denetim Listesinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington kulislerinde hareketlilik yaratan yeni plan, ABD’deki sivil toplum kuruluşları ve fon sağlayan dev vakıfların mali yapılarını doğrudan hedef alıyor. Beyaz Saray ve Hazine yetkililerinin üzerinde çalıştığı denetim mekanizması kapsamında, kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsündeki yapıların vergi muafiyetleri ve harcama kalemleri mercek altına alınacak.

Planlanan incelemenin merkezinde, küresel çapta yürüttüğü faaliyetlerle bilinen milyarder George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) ve benzeri etkili sivil toplum ağları yer alıyor. Yönetim, bu kuruluşların vergi muafiyeti ayrıcalıklarını kötüye kullanıp kullanmadığını, siyasi lobicilik veya yasal sınırları aşan harcamalara imza atıp atmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

Söz konusu girişim, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sektöründe geniş çaplı yankı uyandırırken; denetimlerin finansal şeffaflık sağlama gerekçesinin ötesinde siyasi bir baskı aracına dönüşüp dönüşmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Kapsamlı vergi incelemelerinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanarak sahada uygulanmaya başlaması bekleniyor.