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Trump'tan Venezuela petrolü gasbı itirafı: "Tarihin en büyük anlaşması oldu" dedi

29 Ağustos 2026 - 17:39
News ID: 1858817
Trump'tan Venezuela petrolü gasbı itirafı: "Tarihin en büyük anlaşması oldu" dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela’nın 65 milyar varil petrol rezervi üzerinde özel sektör ortaklığıyla kontrol sağlandığını açıkladı. Dışişleri ve Savunma Bakanlarının da dahil olduğu süreç, Washington’un tek taraflı olarak tanıdığı bir yönetim üzerinden yürütülürken, Trump anlaşmayı “tarihin en büyüğü” olarak duyurdu. Hamlenin uluslararası hukuktaki meşruiyeti ise tartışma konusu oldu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuela’nın 65 milyar varili aşan petrol rezervlerinin önemli bir kısmı üzerinde fiili kontrol sağladığını duyurdu. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ABD’nin tek taraflı olarak tanıdığı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bu süreçte yakın iş birliği yürüttüğünü belirtti.

Trump, özel sektör ortaklığı adı altında yürütülen girişimi “dünya tarihindeki en büyük petrol anlaşması” olarak nitelendirirken, bu adımın ABD’nin mevcut petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin enerji arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğini öne sürdü.

Ancak Venezuela hükümetinin herhangi bir onayının bulunmadığı ve uluslararası hukukta meşruiyeti bulunmayan bu “geçici yönetim” üzerinden yapılan düzenleme, Latin Amerika’da egemenlik ihlali tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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