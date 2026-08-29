Trump'tan Venezuela petrolü gasbı itirafı: "Tarihin en büyük anlaşması oldu" dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuela’nın 65 milyar varili aşan petrol rezervlerinin önemli bir kısmı üzerinde fiili kontrol sağladığını duyurdu. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ABD’nin tek taraflı olarak tanıdığı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bu süreçte yakın iş birliği yürüttüğünü belirtti.

Trump, özel sektör ortaklığı adı altında yürütülen girişimi “dünya tarihindeki en büyük petrol anlaşması” olarak nitelendirirken, bu adımın ABD’nin mevcut petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin enerji arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğini öne sürdü.

Ancak Venezuela hükümetinin herhangi bir onayının bulunmadığı ve uluslararası hukukta meşruiyeti bulunmayan bu “geçici yönetim” üzerinden yapılan düzenleme, Latin Amerika’da egemenlik ihlali tartışmalarını yeniden alevlendirdi.