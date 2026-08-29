Babaların Oğullarını Gerçek Bir Erkek Olarak Yetiştirmesi İçin 5 Altın Ders

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çocukluk döneminde kazanılan davranış biçimleri, bireyin yetişkinlik hayatındaki kişiliğini ve sosyal ilişkilerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu süreçte özellikle babaların oğullarına verdiği mesajlar, erkeklik ve sorumluluk anlayışının şekillenmesinde belirleyici olabiliyor.

Oğulların sağlıklı bir erkeklik anlayışı geliştirmesi için babaların dikkat etmesi gereken beş temel ders öne çıkıyor.

İlk olarak gerçek cesaretin, duyguları bastırmak değil onları doğru biçimde ifade edebilmek olduğu belirtiliyor. Bir çocuğun utanmadan kendi duyguları hakkında konuşabilmesi, ilerleyen yıllarda karşılaştığı krizlerden kaçmak yerine sorunlarla yüzleşmesini ve çözüm üretmesini kolaylaştırıyor.

Duygularını tanıyan ve ifade edebilen bir erkek, öfke, korku, üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi durumlarda içine kapanmak veya problemi görmezden gelmek yerine daha sağlıklı iletişim kurabiliyor.

İkinci önemli konu ise hataları kabul edebilme becerisi olarak öne çıkıyor.

Sürekli mazeret üretmek, yapılan hatanın sorumluluğunu başkalarına yüklemek veya şartları suçlamak, bireyin kişisel gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Buna karşılık yaptığı hatanın arkasında durarak “Hata bendeydi, bunu ben düzelteceğim” diyebilen bir çocuk, zamanla daha sorumluluk sahibi bir yetişkine dönüşebiliyor.

Kendi davranışlarındaki payı görmeyi öğrenen çocukların gelecekte kendilerini sürekli şartların kurbanı olarak görme ihtimalinin de azaldığı belirtiliyor. Bu özellik aynı zamanda kişinin ailesi ve çevresi için güvenilir bir dayanak hâline gelmesine katkı sağlıyor.

Üçüncü temel ders, gerçek gücün zorbalıkta değil saygıda olduğu anlayışına dayanıyor.

Bağırmak, kavga etmek, kabadayılık yapmak veya başkalarını aşağılamak çoğu zaman güç göstergesi olarak algılansa da bu tür davranışlar gerçek özgüvenin göstergesi olarak kabul edilmiyor.

Asıl güç, kişinin başka insanların sınırlarına, özel alanına ve hassasiyetlerine saygı gösterebilmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu nedenle babaların oğullarına özellikle arkadaşlarının ve çevresindeki insanların kişisel sınırlarına saygı göstermeyi öğretmesi önem taşıyor.

Gerçek bir erkeğin çevresindeki insanlarda korku ve tehdit duygusu değil, güven ve huzur oluşturması gerektiği vurgulanıyor.

Dördüncü ders ise dayanıklılık ve başarısızlıklarla başa çıkma becerisiyle ilgili.

Hayatta başarısızlıkların kaçınılmaz olduğu ancak bireyin başarısızlık karşısında verdiği tepkinin kişisel gelişimi açısından belirleyici olduğu belirtiliyor.

İlk yenilgide tamamen vazgeçen bir çocuk, karşılaştığı zorluklarla mücadele etmekte zorlanabiliyor.

Buna karşılık babasının kendisine kaybetmenin bir felaket değil, öğrenme fırsatı olduğunu göstermesi çocuğun psikolojik dayanıklılığını güçlendirebiliyor.

Bu anlayışı kazanan bir çocuk, başarısızlığın ardından yeniden ayağa kalkmayı, yaptığı hataları analiz etmeyi ve bir sonraki girişiminde daha akıllı ve güçlü hareket etmeyi öğreniyor.

Beşinci ve son önemli ders ise aile içindeki sorumluluk paylaşımıyla ilgili.

Erkek olmanın yalnızca emir vermek veya evde bütün sorumlulukları başkalarına bırakmak anlamına gelmediği belirtiliyor.

Bir çocuk, babasının eşine karşı ilgili olduğunu, ev işlerinde sorumluluk aldığını ve aile üyelerine destek olduğunu gördüğünde hayatın bir takım işi olduğunu öğreniyor.

Babanın aile içerisindeki davranışları, çocuğun gelecekte eşine, çocuklarına ve diğer aile bireylerine karşı nasıl davranacağı konusunda güçlü bir örnek oluşturuyor.

Bu nedenle erkekliğin gerçek ölçüsünün başkaları üzerinde ne kadar otorite kurulduğu değil, kişinin sevdikleri için ne kadar güvenilir bir destek ve huzur kaynağı olabildiğiyle ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre çocuklara verilen bu beş temel mesaj, yalnızca daha güçlü bireyler değil, aynı zamanda sorumluluk sahibi, empati kurabilen, saygılı ve güvenilir yetişkinler yetişmesine de katkı sağlayabiliyor.