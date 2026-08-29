Sudan’da iç savaşında Siyonizm izi: İsrail rejimi teröristlere silah ve ekipman gönderdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sudan’daki çatışmalara ilişkin yeni bir rapor, Siyonist rejimin ülkenin iç savaşına doğrudan müdahalesini ve Hızlı Destek milislerine verdiği desteği gözler önüne serdi.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Africa Intelligence platformunun haberinde; Sudan’daki Hızlı Destek güçlerinin liderleri ve özellikle de Muhammed Hamdan Dagalo (nam-ı diğer Hemedti) ile üst düzey komutanlarının, iç savaşın başlamasından bu yana Siyonist rejimle temaslarını sürdürdüğü ve bu kapsamda Tel Aviv’e ziyaretler gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu rapora göre Hızlı Destek milislerinin yetkilileri, Mayıs 2025 ve Şubat 2026 tarihlerinde Tel Aviv’e giderek Siyonist rejimin Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi yetkilileri ve istihbarat servisi Mossad’ın subaylarıyla bir araya geldi.

Görüşmelere Hemedti’nin yardımcısı Abdurrahim Hamdan Dagalo ve kardeşi El-Kuni’nin de katıldığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Siyonist rejimin 2021 yılından itibaren Mossad ile bağlantılı bir kanal üzerinden Sudan’daki Hızlı Destek milislerine gözetleme ekipmanları ve çeşitli askeri teçhizat temin ettiği öne sürüldü.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise; Siyonist rejimin milislere yönelik bu gizli desteği sürdürürken, eş zamanlı olarak Sudan’daki resmi hükümetle diplomatik ilişkilerini de devam ettirmesi oldu.