ABD’nin İran yaptırımları çıkmazda: Yaptırım silahı eski gücünü kaybetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımları, salt bir ekonomik dosya olarak değerlendirilmemeli; bu adım, küresel sistemin geleceği üzerinde yürütülen daha büyük bir rekabetin parçası olarak okunuyor.

Onlarca yıldır ekonomik yaptırımlar, ABD dış politikasının en belirleyici araçlarından biri oldu. Washington, ekonomik gücüne, doların uluslararası konumuna ve küresel finans ağındaki nüfuzuna dayanarak bu silahı rakiplerine ve hatta müttefiklerine karşı kullandı. Ancak bugün asıl mesele, ABD’nin yaptırım uygulama kabiliyeti değil; dünyanın, Washington’un hedeflerini hayata geçirmek için hâlâ bu ülkeyle birlikte hareket edip etmeyeceği.

Geçmişte ABD’nin yaptırım gücü, büyük ölçüde küresel ekonomideki özel konumundan kaynaklanıyordu. Pek çok ülke, Batı kontrolündeki finansal piyasalara, bankacılık sistemine ve uluslararası ticaret ağına erişimini korumak için ABD yaptırımlarına uymak zorunda kalıyordu. Ancak son yıllarda küresel güç yapısı önemli değişimler geçirdi. Yeni ekonomik güçlerin yükselişi, Çin’in artan rolü, Batı ekseni dışındaki ülkeler arasında gelişen ticari ilişkiler ve bazı devletlerin ABD’nin tek taraflı politikalarına karşı artan isteksizliği, tamamen farklı bir ortam yarattı.

Yaptırımlarla İran’ı Sınırlama Çabası

Bu koşullarda ABD, İran’ı sınırlamak için yeniden ekonomik baskı aracını devreye sokmaya çalışıyor; ancak bu kez karşısında geçmişe göre çok daha karmaşık bir tablo var. The Telegraph gazetesinde Ambrose Evans-Pritchard imzalı bir analizde, İran’a karşı küresel bir ekonomik abluka oluşturmanın artık eskisi gibi mümkün olmadığı belirtiliyor. Haberde, ABD’nin bu yolda başarılı olabilmesi için Çin, Rusya, Hindistan, Avrupa ve büyük küresel finans merkezlerinin iş birliğine ihtiyaç duyduğu, ancak bu aktörlerin çoğunun kendisini Washington’un politikalarına tamamen angaje olmak zorunda hissetmediği vurgulanıyor.

Telegraph’a göre bu durum, güç dengelerindeki temel bir değişimi işaret ediyor: ABD hâlâ baskı oluşturabiliyor, ancak bu baskıyı küresel bir konsensüse dönüştürme kabiliyeti ciddi biçimde azalmış durumda. Yaptırımlar, hedef ülke neredeyse tam bir ekonomik kuşatma altına alındığında en etkili oluyor; ticaret yolları, para transferleri, teknoloji erişimi ve finansal iletişim daraltıldığında. Fakat günümüzde Çin ve Rusya gibi aktörlerin varlığı, böyle bir kuşatmayı geçmişe kıyasla çok daha zor hale getiriyor.

2018 Politikasının Tekrarı

Financial Times gazetesi de Trump yönetiminin İran’a karşı yeni baskı politikasını, 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmenin ardından uygulanan “maksimum baskı” stratejisinin bir tekrarı olarak değerlendiriyor. O dönemde yüzlerce yaptırım uygulanmasına rağmen bu politika, temel hedefi olan İran’ın davranışını değiştirmede başarısız olmuştu. Financial Times, bu yaklaşımın en zayıf noktalarından birinin, Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin iş birliğine duyulan bağımlılık olduğunu; bu ülkelerin çıkarlarının otomatik olarak ABD politikalarıyla örtüşmediğini belirtiyor.

Geçmiş yılların deneyimi, ekonomik yaptırımların tek başına istenen siyasi sonucu garanti edemeyeceğini gösterdi. Yaptırımlar maliyet çıkarabilir, ekonomik sorunlar yaratabilir ve kalkınma süreçlerini yavaşlatabilir; ancak bunları bir ülkeyi siyasi rotasını değiştirmeye zorlayan bir araca dönüştürmek, ekonomik baskının ötesinde koşullar gerektirir.

Bugünü geçmişten ayıran en önemli farklardan biri, pek çok ülkenin ABD’nin yaptırım politikalarına bakışındaki değişimdir. Washington’un ikincil yaptırımları çeşitli ülkelere karşı yaygın şekilde kullanması, bazı hükûmetlerin bu aracı yalnızca ekonomik bir önlem olarak değil, ABD’nin üstünlüğünü koruma mücadelesinin jeopolitik bir parçası olarak görmesine yol açtı. Sonuç olarak, bu tür politikalara tam destek verme istekliliği azaldı.

Çin’in Belirleyici Rolü

Bu denklemde Çin özel bir konuma sahip. Pekin, ABD’nin en büyük stratejik rakibi olarak görülüyor ve İran’la geniş ekonomik ilişkilere sahip. Çin için, ABD yaptırımlarına tam uyum sağlamak yalnızca ekonomik bir karar değil; aynı zamanda Washington’un küresel rekabette dayatmaya çalıştığı kuralları kabul etmek anlamına gelir. Bu nedenle Çin, çoğu durumda ekonomik ilişkilerini korumakla ABD baskısını yönetmek arasında denge kurmaya çalışıyor.

Öte yandan ABD’nin son yıllardaki politikaları, bazı ülkeleri Washington etkisindeki finansal yapılara bağımlılıklarını azaltmaya yöneltti. Ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının artması, alternatif finansal mekanizmaların oluşturulması ve geleneksel Batı çerçevelerinin dışında ekonomik iş birliklerinin gelişmesi, ABD’nin ekonomik araçları üzerindeki tekelci gücünü zayıflatan eğilimler olarak öne çıkıyor.

Elbette işin diğer yönü de göz ardı edilmemeli. Yaptırımlar hâlâ önemli bir araç olmaya devam ediyor ve ekonomik etkileri inkâr edilemez. Teknolojiye erişimde kısıtlamalar, finansal transfer sorunları ve dış ticaret maliyetlerindeki artış, yaptırımların somut sonuçları arasında. Ancak temel fark şu: Yaptırım bugün daha çok bir baskı aracı, siyasi zaferi garanti eden bir araç olmaktan çıkmış durumda.

Aslında ABD’nin temel sorunu, “yaptırım uygulama yeteneği” ile “siyasi sonuç dayatma yeteneği” arasında açılan mesafedir. Washington şirketleri ve ülkeleri cezalandırmakla tehdit edebilir, ancak artık eskisi gibi küresel ekonominin tüm önemli aktörlerinin bu politikayı izleyeceğinden emin olamaz.

İran özelinde de geçmiş yılların deneyimi, maksimum baskı politikasının maliyetler yaratmış olsa da Tahran’ın stratejik hesaplarını değiştirme ana hedefine ulaşamadığını gösteriyor. İran, Batı dışı ülkelerle ekonomik ilişkilerini geliştirerek, yeni ticaret yolları oluşturarak ve bölgesel kapasitelerini kullanarak bu baskıların etkilerini yönetmeye çalışıyor.

Sonuç

Netice itibarıyla, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarının asıl meselesi yalnızca ekonomik bir dosya değil; küresel düzenin geleceği üzerindeki daha büyük bir rekabetin parçası. ABD hâlâ büyük bir ekonomik güç ve önemli baskı araçlarına sahip; ancak bugünün dünyası eski tek kutuplu yapıdan çok uzak.

Bu nedenle İran’a yönelik tam ekonomik abluka projesi ciddi bir engelle karşı karşıya: Washington baskı uygulayabilir, ancak bu baskıyı nihai sonuca dönüştürmek için küresel iş birliğine ihtiyacı var; günümüz koşullarında elde edilmesi geçmişe göre çok daha zor olan bir iş birliği.

Belki de en önemli gerçek, yaptırımların sınırsız bir silah olarak kullanıldığı dönemin sona yaklaştığıdır. Yeni dünyada ekonomik güç, ancak siyasi meşruiyet, uluslararası iş birliği ve diğer aktörlerin kabulüyle etkili olabiliyor. ABD bugün bu yeni gerçeğin sınırlamalarını her zamankinden daha fazla hissediyor.