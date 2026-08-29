Suriye’nin güneyinde gerilim: Kimliği belirsiz gruplar Süveyda’da çatıştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar, bölge halkında korku ve endişeye yol açtı.

Suriye resmi haber ajansı El-İhbariye’nin aktardığı bilgilere göre, Süveyda şehri merkezinde farklı gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun silah seslerinin duyulduğu olaylar sırasında siviller büyük panik yaşadı.

Çatışmaların, bazı sivil konutlara maddi hasar verdiği bildirildi. Ancak olayların ayrıntıları, olası ölü veya yaralı sayısı ile çatışan grupların kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süveyda ilinin, Temmuz 2025’ten bu yana aralıklarla güvenlik gerilimlerine ve silahlı çatışmalara sahne olduğu hatırlatıldı.