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Suriye’nin güneyinde gerilim: Kimliği belirsiz gruplar Süveyda’da çatıştı

29 Ağustos 2026 - 17:48
News ID: 1858830
Suriye’nin güneyinde gerilim: Kimliği belirsiz gruplar Süveyda’da çatıştı

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda siviller arasında panik yaşanırken, bazı evler zarar gördü. Temmuz 2025’ten bu yana güvenlik gerilimlerinin sürdüğü bölgede, olaylara ilişkin resmi bir açıklama veya can kaybı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar, bölge halkında korku ve endişeye yol açtı.

Suriye resmi haber ajansı El-İhbariye’nin aktardığı bilgilere göre, Süveyda şehri merkezinde farklı gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun silah seslerinin duyulduğu olaylar sırasında siviller büyük panik yaşadı.

Çatışmaların, bazı sivil konutlara maddi hasar verdiği bildirildi. Ancak olayların ayrıntıları, olası ölü veya yaralı sayısı ile çatışan grupların kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Süveyda ilinin, Temmuz 2025’ten bu yana aralıklarla güvenlik gerilimlerine ve silahlı çatışmalara sahne olduğu hatırlatıldı.

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