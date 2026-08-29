ABD-İsrail saldırganlığının 6. ayı: Stratejik çıkmaz ve küresel ekonomik kriz zinciri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik başlattığı askerî saldırı, altı aylık sürecin ardından ilan edilen hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Batılı yetkililer ve Amerikan medyasının kabul ettiği üzere, saldırganlar sahadan ve siyasetten yenilgiyle çıkarken stratejik bir çıkmaza sürüklendi. Sivillerin ve masum öğrencilerin hayatını kaybettiği yoğun hava saldırılarıyla başlayan savaş, kısa sürede insani, güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla küresel bir krize dönüştü.

Uluslararası medya kuruluşları, bu savaşı farklı açılardan ele alarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

İngiliz ve Amerikan Medyasının Değerlendirmeleri

ABC News, savaşın altıncı ayında yayımladığı kapsamlı haberde, Trump'ın "dört ila beş hafta" süreceğini öngördüğü çatışmanın artık tam anlamıyla bir bataklığa dönüştüğünü yazdı. İlk hava saldırılarında İran'ın üst düzey liderleri suikastle hedef alınsa da, Tahran'ın sert karşılığı Hürmüz Boğazı'nı kapatması, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine saldırmasıyla geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mart başında boğazın kapatılmasını "çaresizlik işareti" olarak nitelendirmişti; ancak altı ay sonra "boğazı yeniden açmak ana görev haline geldi."

Haberde savaşın ağır bedelleri şöyle sıralanıyor:

18 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 750'den fazlası yaralandı.

Küresel petrol fiyatları %25 arttı, ortalama bir Amerikan hanesi 700 dolar ek yakıt masrafı yaptı.

Savaşın resmi maliyeti 37,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalıların yalnızca %31'i İran'a askerî müdahaleyi destekliyor; Trump'ın popülaritesi ise %33 ile en düşük seviyeye geriledi.

ABC News'e göre askerî bir zafer kazanılamayınca Trump yönetimi "ekonomik baskı" stratejisine döndü ve bunu "ekonomik D-Day" olarak adlandırdı. Ancak müzakereler durdu, Haziran'daki anlaşma çöktü ve kapsamlı bir nükleer anlaşma ihtimali sıfıra yaklaştı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da ara seçim baskısını itiraf ederek, savaşın seçim öncesinde bitirilmesinin "faydalı" olacağını söyledi.

Council on Foreign Relations (CFR) uzmanlarının altıncı ay değerlendirmesinde, kıdemli uzman Steven Cook açıkça şu ifadeyi kullandı:

"Trump'ın yanlış hesabı, ABD'yi stratejik bir yenilgiyle karşı karşıya bıraktı."

Cook, Trump'ın İran'ın direniş iradesini asla öngöremediğini ve sonucun şu gelişmeler olduğunu belirtti:

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer önemli ölçüde aksadı,

Körfez'deki ABD ortakları savunmasız kaldı,

Tahran'ın nükleer programını silahlaştırma motivasyonu arttı.

Arap dünyası uzmanı Ed Hüseyin, "Arabistan Yarımadası her zamankinden daha güvenli" iddiasında bulunurken, eski Trump yetkilisi Elliott Abrams ABD-İsrail askerî iş birliğinin eşi görülmemiş düzeye çıktığını ancak İsrail'in Amerikan kamuoyundaki popülaritesinin düştüğünü ve siyonizm karşıtı güçlerin güçlendiğini kabul etti. Henry Barkey ise savaşın sonucundan bağımsız olarak Türkiye'yi "kesin kazanan" olarak nitelendirdi. Genel analiz, bölgede ABD'ye duyulan güvenin ciddi biçimde aşındığı yönünde.

The Guardian, savaşın altı aylık kronolojisini 28 Şubat'taki ilk saldırılardan Hürmüz mücadelesine kadar haritalandırdı. İran lideri Ayetullah Hamanei'nin ilk gün şehit edilmesi, boğazın kapatılması ve gemi trafiğinde %80 düşüş, savaşı "küresel ekonomik sonuçları olan bölgesel bir çatışma" haline getirdi. Petrol fiyatları varil başına 70 doların altından 120 doların üzerine fırladı; boğazdan günlük ortalama 110 gemi geçerken bu sayı bazı günlerde 2'ye kadar düştü.

Gazete, tarafların çelişkili açıklamalarını kaydederek her diplomatik fırsatın yeni tehditler, tartışmalı anlaşmalar ve saldırılarla izlendiğini vurguladı. Trump defalarca İran'ı yok etmekle tehdit etti, "medeniyeti yok etmek"ten "nükleer tesisleri bombalamak"a kadar giden söylemlerini zaman zaman geri çekti. Buna karşılık İranlı yetkililer, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin "savunma doktrinimiz açık: göze göz" ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın "gösteriş diplomasisi" reddiyle, boğazın savaş öncesi duruma dönmeyeceğinde ve İran'ın egemenlik haklarında ısrar etti.

Guardian, tekrarlanan "ateşkes-çöküş-gerilim tırmanışı" döngüsünün Washington'un tutarlı bir stratejiden yoksun olduğunu ve Tahran'ın Hürmüz'ü baskı aracı olarak kullanma kararlılığını gösterdiğini belirtti. Haziran anlaşması umutla imzalandı ancak iki hafta içinde çöktü. Umman ve Pakistan üzerinden bölgesel müzakereler sürse de taraflar boğazın kontrolü konusunda çıkmazda; Trump'ın Hürmüz'ü "ABD toprağı" ilan etmesi ise Tahran'ın sert tepkisiyle karşılanan yeni bir hukuki doktrin olarak değerlendiriliyor.

Arap Medyasının Değerlendirmeleri

El-Mayadin, ABD yaptırımlarının Irak üzerindeki etkisini inceledi. Irak'ın İran'a ticaret, enerji ve ithalat açısından bağımlılığı ile küresel finansal sisteme ve dolara bağımlılığı arasında sıkıştığını belirten yazı, Washington'un Irak'ın istikrarını önemsediği için doğrudan tam yaptırım yerine İran bağlantılı kişi, şirket ve finansal ağları hedef alacağını öngörüyor. Elektrik ve gaz ithalatına verilen muafiyetler baskıyı hafifletebilir; ticaret tamamen durmayacak, ancak ödeme yöntemleri ve finansal mekanizmalar değişecek. En büyük riskin Iraklı bankaların yaptırımları delmek için kullanılması olduğu, dolayısıyla Bağdat'ın İran'la ekonomik ilişkilerle ABD kısıtlamaları arasında denge kurması gerektiği vurgulanıyor.

Ra'y el-Yevm, Trump ve ABD'nin İran karşısında girdikleri durumdan çıkmanın başlamaktan çok daha zor olduğunu yazdı. Netanyahu'nun Trump'ı İran saldırısının hedeflerine ulaşılabileceğine ikna ettiğini, ancak İran'ın direnişi ve bölgesel nüfuzunun karmaşıklığının net bir "zafer" ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtti. İran'ın onlarca yıldır nükleer dosyayı Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki nüfuzuna bağlayarak karmaşık bir ağ oluşturduğu ve bunun ortadan kaldırılmasının kolay olmadığı ifade ediliyor. Washington'un nihai çözüm yerine "kontrollü çatışma" , yaptırım, sınırlı saldırı ve askerî varlığını koruma stratejisine yöneldiği; son saldırının ABD askerî gücünün sınırlarını gösterdiği ve Trump'ın "İran bataklığına" saplandığı vurgulanıyor. Ayrıca Scott Ritter'e atıfla Trump'ın ekonomik tehditlerinin gerçek etki yaratmadığı ve siyasi baskı ile ara seçimlerin onu geri adım atmaya zorlayacağı öngörülüyor.