Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: "ABD'nin iddiaları açık bir yalan"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada, bu iddialar "açık bir yalan" olarak nitelendirilirken, amacın petrol fiyatlarını kontrol etmek ve ABD'nin başarısızlıklarını örtbas etmek olduğu belirtildi.

Açıklamanın tam metni şu ifadeleri içeriyor:

"ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki sözleri açık bir yalandır ve yalnızca petrol fiyatlarını kontrol etmek ile kendi yenilgilerini gizlemeye yöneliktir.

İslam savaşçılarının bu stratejik su yolundaki hâkimiyeti tamamen kesindir. Hürmüz Boğazı, İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon sağlamadan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere karşı tam güç ve otoriteyle kapalıdır.

Değerli, cesur ve şerefli İran İslam milletine güvence veriyoruz ki bu tutum, ABD terör ordusunun ülkemize yönelik saldırıları sona erene ve üzerine düşen yükümlülükler yerine getirilene kadar devam edecektir."

Açıklamada, İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik haklarının tartışılmaz olduğu ve herhangi bir geri adım atılmayacağı mesajı verildi.