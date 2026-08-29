Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan birlik çağrısı: Asıl düşman ABD ve İsrail, iç çekişmeleri aşmalıyız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hz. Peygamber'in doğum yıldönümü ve İslami Birlik Haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada, Müslümanların güç birliğine gitmesi gerektiğini söyledi.

El-Menar televizyonunun aktardığı konuşmada Kasım, İslami birliğin, Müslümanların güçlenmesine, devletler ve milletler arasında dayanışmaya yol açması gerektiğini belirtti. Bu birliğin, ümmeti esaret ve yabancılaşmadan kurtaracağını, mezhepsel, dinî ve siyasi ayrılıklarla mücadele edeceğini ifade etti.

Kasım, İslami birliğin aynı zamanda ABD ve İsrail'in bölgeyi parçalama projelerine karşı durmak anlamına geldiğini vurguladı. "Birlik, ümmetin gerçek düşmanına odaklanmak ve iç çekişmeleri aşmaktır" dedi.

İslami birliğin iki sonucu olduğunu belirten Kasım:

İhtilafı önleyip birleşmeyi sağlamak, Bu birliği ulusal ve insani dayanışmaya yaymak.

İkinci sonucun, geleceği şekillendiren temel mesele olan Filistin davası etrafında birleşmeyi sağlayacağını söyledi.

Şeyh Naim Kasım, Filistin davasının mezhepsel değil; İslami, ulusal, Arap ve insani bir dava olduğunun altını çizdi. Arap ve İslam ülkeleri ile halklarına seslenerek, "Düşmanlar bölgeye girerken ve kardeşleriniz acı çekerken seyirci kalmayın" çağrısı yaptı.

Bölgenin, ülkeler arasındaki mutabakatla güvenli hale gelmesi ve emperyalizme son verilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin "Büyük İsrail" Projesine Karşı Duruş

Kasım, ABD'nin bölge üzerinde hâkimiyet kurmak ve "Büyük İsrail" oluşturmak için zemin hazırladığını belirterek, düşmanların saldırganlık için her fırsatı değerlendirdiğini ancak hedeflerine ulaşamadıklarını ve ulaşamayacaklarını söyledi.

Filistin, Lübnan, İran, Yemen ve Irak'ta verilen büyük fedakârlıkların, Siyonist-Amerikan projesini durdurduğunu vurguladı.

"Biz büyük fedakârlıklar gösterdik ve yenilmeyeceğiz. Gerçek yenilgi, teslim olduğumuzda ve her şeyi düşmanlara kendi elimizle devrettiğimizde gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Lübnan Hükümetine Sert Eleştiriler

Şeyh Naim Kasım, Lübnan hükümetinin 27 Ekim 2024 tarihli anlaşmayı terk ederek Siyonist rejimle doğrudan müzakerelere girmesini şiddetle eleştirdi. Bu yolu "Lübnan için onur verici değil" diyerek nitelendirdi.

Müzakerelerin savaşı durdurmadığını, aksine meşrulaştırdığını; hiçbir taviz almadan düşmana boyun eğmek olduğunu belirtti.

Hükümete hitaben şu soruyu yöneltti:

"Ülkenin egemenliğinden vazgeçme yetkisini size kim verdi? Siz, koltuğunuzda kalmak ve suç ortağı ABD'yi memnun etmek için bu müzakerelerin bedelini ülkenin cebinden ödüyorsunuz."

Direnişin Caydırıcılığı ve Kararlılık

Kasım, bugün düşmanın güney Lübnan'da yerleşim kurmaya cesaret edemediğini; çünkü direnişin varlığı nedeniyle oradaki koşulların istikrarsız olduğunu söyledi. İsrail'in, direnişten, halktan ve özgürlükçülerden korktuğu için işgal ettiği toprakların ötesinde sınır çizme cesaretine sahip olmadığını ifade etti.

"Biz karşı karşıyayız ve ayakta kalacağız" diyen Kasım, 27 Ekim 2024 anlaşmasını yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde kabul edeceklerini, bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini belirtti.

Hükümetin imzaladığı "çerçeve anlaşması"nı gayrimeşru, yasa dışı ve zillet verici olarak nitelendirerek iptal edilmesini talep etti. Bu anlaşmanın Lübnan'ın egemenliğini yok ettiğini ve haklarını geri getirmediğini savundu.

Direnişin Geleceğine Dair Mesaj

Şeyh Naim Kasım, böyle bir direnişe, fedakâr gençlere ve vatanları için can veren bir millete sahip olanların asla yenilmeyeceğini söyledi.

İsrail'in, direniş, halkın asaleti, şehitler ve fedakârlıklar karşısında hiçbir kazanım elde edemeyeceğini belirtti. "Hedeflerimize ulaşmak için Kerbela ruhuna sahibiz" ifadesini kullandı.

Halkın fedakârlıklarının büyük olduğunu, onurlarını korumak, yolda devam etmek, sosyal yardımlar ve yeniden imar için iş birliği yapacaklarını vurguladı.

Konuşmasını şu sözlerle tamamladı: