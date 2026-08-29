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Yemen'den Siyonist İsrail'e karşı bölgesel ittifak çağrısı

29 Ağustos 2026 - 17:55
News ID: 1858837
Yemen'den Siyonist İsrail'e karşı bölgesel ittifak çağrısı

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, Siyonist rejimin Filistin'deki vahşetinin durdurulması için Arap ülkelerinin kınama açıklamalarının ötesine geçerek "kanserli uru kökünden sökecek" bölgesel bir ittifak kurması çağrısında bulundu. Uluslararası toplumun sessizliğini "suç ortaklığı" olarak nitelendiren Ebu Ras, İslam ülkelerini parçalamaya yönelik ittifaklar yerine işgalci rejime karşı birleşmeye davet etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, Siyonist rejimin bölgede, özellikle Filistin halkına yönelik işlediği suçların artarak devam etmesine karşı sert bir çıkış yaptı. Arap rejimlerinin pasifliğini ve ihanetini eleştiren Ebu Ras, işgalcinin, ABD'nin himayesi ve uluslararası toplumun sessizliği eşliğinde tüm uluslararası anlaşmaları çiğnediğini belirtti.

Yemen resmi haber ajansı Saba'ya konuşan Ebu Ras, uluslararası toplumun Siyonist suçlar karşısındaki "şüpheli sessizliğini" "suç ortaklığı" olarak nitelendirdi.

Ebu Ras, işgalci rejimin saldırılarına verilecek tepkilerin yalnızca kınama açıklamalarından ibaret kalmaması gerektiğini, bu suçları durduracak somut ve pratik adımlara dönüşmesi zorunluluğunu vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerini şöyle tamamladı:

"İslam ülkelerini parçalamak için ittifaklar kurmak yerine, bölge ülkeleri Siyonist düşmanın suçlarını durdurmak ve bu kanserli uru kökünden söküp atmak için bir ittifak oluşturmalıdır."

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