Yemen'den Siyonist İsrail'e karşı bölgesel ittifak çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, Siyonist rejimin bölgede, özellikle Filistin halkına yönelik işlediği suçların artarak devam etmesine karşı sert bir çıkış yaptı. Arap rejimlerinin pasifliğini ve ihanetini eleştiren Ebu Ras, işgalcinin, ABD'nin himayesi ve uluslararası toplumun sessizliği eşliğinde tüm uluslararası anlaşmaları çiğnediğini belirtti.

Yemen resmi haber ajansı Saba'ya konuşan Ebu Ras, uluslararası toplumun Siyonist suçlar karşısındaki "şüpheli sessizliğini" "suç ortaklığı" olarak nitelendirdi.

Ebu Ras, işgalci rejimin saldırılarına verilecek tepkilerin yalnızca kınama açıklamalarından ibaret kalmaması gerektiğini, bu suçları durduracak somut ve pratik adımlara dönüşmesi zorunluluğunu vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerini şöyle tamamladı: