Filistin direnişinden Körfez rejimlerine tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin'de seçimlere sayılı günler kala, İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, dün gece yaptığı açıklamalarda hareketin seçimlerde aday göstermeyeceğini ancak gruplar arasında uzlaşı sağlanan ulusal bir listeyi destekleyeceğini duyurdu.

El-Hindi, mevcut istişarelerin, karşılaşılan zorluklar ve krizler karşısında tek bir liste oluşturarak safları birleştirme amacı taşıdığını belirtti. İslami Cihat Hareketi'nin, Filistin Özerk Yönetimi'nin seçimlerde ısrarına karşı ortak bir tutum geliştirmek için Filistinli gruplar arasında yürütülen müzakerelere katıldığını ifade etti.

El-Hindi, hareketinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'nün reformu ve yeniden yapılandırılması konusunda kapsamlı bir ulusal mutabakata varılana kadar seçimlerin ertelenmesini talep ettiğini vurguladı.

Mevcut haliyle seçimlerin Filistin halkının taleplerini karşılamadığını, aksine halkın kendi kaderini tayin hakkını gasp etmeyi amaçladığını söyledi.

El-Hindi, "Aksa Tufanı" savaşının tarihi bir olay olduğunu ve bölgenin kaderini yeniden şekillendirdiğini belirtti. Filistin direnişinin kararlarını tamamen bağımsız olarak aldığını vurgulayan El-Hindi, düşmanın direnişin İran'dan talimat aldığı yönündeki iddialarının "tamamen yalan" olduğunu söyledi.

Filistinli direnişçilerin, en gelişmiş silahlara sahip ve uluslararası güçler tarafından desteklenen bir düşmanla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

El-Hindi, bölgedeki Arap rejimlerinin ABD ve Siyonist rejim karşısındaki teslimiyetçi tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Bölgede patlak veren geniş çaplı savaşın, onlarca milyar dolara mal olan Amerikan üslerinin ne kadar işe yaramaz olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

El-Hindi, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin'i yalnız bıraktığını vurgulayarak, "Gazze halkı artık daha fazla katliam ve açlığa dayanamaz" ifadelerini kullandı.