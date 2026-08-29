Petrolde haftalık kayıp yüzde 5'i aştı: Savaşın 6. ayında yaptırım krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Brent petrolünün varil fiyatı, İran ve ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik umutların artmasıyla birlikte son saatlerde düşerek 88,10 dolara geriledi.

Tasnim Haber Ajansı'nın Reuters'e dayandırdığı habere göre, petrol fiyatları cuma günü düşüş yaşadı ve haftayı da kayıpla kapattı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele için yıl sonunda faiz artırımına gidilebileceği yönündeki açıklamalarını ve Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin olası bir anlaşma söylentilerini değerlendirdi.

Brent ham petrolü, kapanışta 42 sent düşüşle varil başına 88,10 dolar seviyesine indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 13 sent kayıpla 83,40 dolar seviyesinden kapandı. Brent petrolü hafta genelinde yüzde 5'in üzerinde, WTI ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Faiz Artırımı Endişeleri Fiyatları Baskılıyor

Price Futures Group kıdemli analisti Phil Flynn, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı sinyali vermesinin ardından petrol fiyatlarının daha da düştüğünü belirtti. Flynn, küresel petrol ürünleri piyasasının Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları nedeniyle güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdiğini ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yoğun söylentilerin fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.

İran'a Karşı Savaşın 6. Ayı ve Yaptırımlar

Yatırımcılar, İran'a karşı başlatılan savaşın altı ayını doldurmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının yeniden sağlanmasına yönelik gelişmeleri yakından izliyor. Savaş öncesinde küresel petrol üretiminin yüzde 20'sinin geçtiği bu stratejik su yolunda şu anda geçişler ciddi ölçüde kısıtlanmış durumda.

Bu hafta ABD, İran'a karşı "tarihin en sert yaptırımları" olarak nitelendirilen yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Tahran yönetimi ise bu yaptırımları "insanlık dışı ve düşmanca bir eylem" olarak nitelendirirken, yaptırımların etkinliğini yitirdiğini savundu. Arap ülkeleri ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için arabuluculuk çabalarını artırdı.

Hürmüz'de Gemi Trafiği Azaldı

Cuma günü yayımlanan gemicilik verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan önceki gün 7 yük gemisi geçiş yaptı. Bu sayı, bir önceki gün kaydedilen 17 ve 10 günlük ortalama olan 15 geminin oldukça altında kaldı.

Bir diğer hassas deniz geçidi olan Babülmendeb Boğazı'ndan ise 17 gemi geçiş yaptı; bunlardan 6'sı giriş, 11'i çıkış olarak kaydedildi.

PVM Oil Futures analisti John Evans, savaşın OPEC üyeliği, Çin talebi ve küresel rafineri sorunları üzerindeki etkilerinin tamamen savaşın seyrine bağlı olduğunu belirtti.

Trump'tan Venezuela Açıklaması

Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımına göre ABD, Venezuela ile uzun vadeli petrol erişimi konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın, ABD'nin ithal petrol maliyetlerini ciddi oranda düşüreceği ifade ediliyor. Bloomberg ise Venezuela'nın OPEC'ten ayrılma ihtimalini değerlendirdiğini bildirdi.

Ukrayna Saldırıları Sürüyor

Moskova, Kiev yönetiminin İngiltere yapımı uzun menzilli seyir füzeleriyle Rusya topraklarına düzenlediği saldırılara yanıt olarak, Ukrayna içinde ve dışında İngiliz askerî hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu.

Buna karşılık Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hiçbir NATO ülkesine saldırmayacağını belirterek, CIA Direktörü'nün bu hafta Rus yetkililere yönelik uyarılarına ilişkin haberleri önemsizleştirdi. Ukrayna Genelkurmayı ise son 24 saatte Yaroslavl bölgesindeki bir Rus petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Uzmanlar, Avrupa ve Orta Doğu'daki mevcut gerilimlerin petrol fiyatlarında geniş çaplı dalgalanmalara yol açmaya devam edeceğini öngörüyor.