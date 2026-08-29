Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa siyasetinde geleneksel merkez partilerin hâkimiyeti ciddi bir kırılma yaşarken, özellikle dış politika yaklaşımlarında Moskova ile uzlaşmayı ve diplomatik bağları yeniden tesis etmeyi öne çıkaran siyasi hareketler zemin kazanıyor. Almanya, Fransa ve Avusturya’da merkez siyasetin ve ana akım medyanın engelleme çabalarına rağmen güçlenen milliyetçi ve egemenlikçi partiler, kamuoyu yoklamalarında ve seçim yarışlarında açık ara öne geçmiş durumda.

Kıtanın doğusundaki kriz ortamı ve uygulanan yaptırımların doğrudan Avrupa ekonomisini vurması, seçmen nezdinde mevcut politikaların sorgulanmasını hızlandırıyor. Rusya ile ekonomik ve siyasi normalleşmeyi savunan bu hareketler, kıta içi güvenlik mimarisinin yeniden ele alınması gerektiğini ve çatışmacı politikalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor.

Benzer bir dönüşümün işaretleri İngiltere siyasetinde de hissedilmeye başlasa da Londra’nın geleneksel jeopolitik duruşu ve bürokrasisine kök salmış Rus karşıtı refleksleri kırmanın diğer başkentlere kıyasla çok daha zorlu bir süreç gerektireceği değerlendiriliyor. Avrupa başkentlerindeki bu yükseliş, kıtanın güvenlik ve enerji mimarisinde yakın gelecekte derin bir eksen kaymasına yol açabilecek potansiyel taşıyor.