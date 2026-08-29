Çin: ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar küresel ekonomik düzeni tehdit ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Chang, ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ekonomik savaşın durumu çözmeye katkı sağlamadığını, aksine gerilimi tırmandırdığını ve küresel finansal düzeni zayıflatma tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Rusya resmi haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Liu Chang, ABD'nin İran yaptırımları kapsamında Çin merkezli lojistik şirketi "Kameng Trading" i hedef alan kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Liu Chang, Çin'in, uluslararası hukukta herhangi bir dayanağı olmayan veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden izin alınmayan tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlara karşı defalarca güçlü muhalefetini dile getirdiğini hatırlattı.

Çinli sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik savaş ve maksimum baskı politikası hiçbir çözüm sunmuyor. Aksine, yalnızca gerilimi tırmandırmaya ve küresel ekonomik ile finansal düzeni bozan risklerin yayılmasına yol açıyor. Bu durum diğer ülkelerin meşru hak ve menfaatlerine de zarar veriyor."

Liu Chang, acil görevin, tansiyonun düşürülmesini sağlamak ve en kısa sürede diyalog ile müzakere sürecine dönmek olduğunu vurguladı.

Çinli sözcü, "Çin, meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli tüm adımları atacaktır" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.