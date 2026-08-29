Trump'ın emrine karşı yargıç müdahalesi: Filistin yanlısı öğrencilerin sınırdışı kararı iptal oluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'de bir federal mahkeme, Donald Trump yönetiminin Filistin'i destekleyen ve İsrail'i eleştiren göçmen olmayan öğrenci ve aktivistlerin vizelerini iptal etmek ve sınırdışı süreçlerini başlatmak için dayandığı yasaları anayasaya aykırı buldu.

California mahkemesinden Yargıç Noel Wise, Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın federal göçmenlik yasalarının bazı maddelerini göçmen olmayanları hedef almak için kullanma biçimini sert şekilde sorguladı. Yargıç, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade özgürlüğü, hükümeti ve liderleri eleştirme özgürlüğü de dâhil olmak üzere, demokrasimizin gücünün bir kanıtıdır. Toplumumuzun üyeleri -ister vatandaş ister göçmen olsun- kendilerini sansürlemek ve misilleme korkusuyla hareket etmek zorunda kaldıklarında, bu güç kaybolur."

Kararın odağında, hükümetin Mart 2025'ten itibaren kampüslerdeki Filistin yanlısı gösterilere katılan yabancı öğrenci ve göçmen olmayanların vizelerini iptal etme süreci yer alıyor. Bu uygulamalar, Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil'in tutuklanmasıyla başlamıştı.

Davayı açan avukatlar, hükümetin vize iptali ve sınırdışı işlemleri için dayandığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın iki maddesinin, ABD Anayasası'nın Birinci ve Beşinci Değişiklikleri'ni ihlal ettiğini savundu.

Söz konusu düzenlemeler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, bir bireyin eylemlerinin dış politika çıkarlarını zayıflattığını kişisel olarak tespit etmesi halinde göçmen olmayanları sınırdışı etme yetkisi veriyor. Bu yasaya göre Dışişleri Bakanı, bir kişinin vizesini kendi takdirine göre iptal edebiliyor.

Ancak Yargıç Wise, göçmen olmayan bir kişinin söylemlerinin vize iptali ve sınırdışı için gerekçe oluşturması durumunda, hükümetin konuşmacının görüşlerine dayanarak makul olmayan bir muamelede bulunmuş olacağını belirtti.

Boston Mahkemesinden Benzer Karar

Bu karar, geçen yıl Boston mahkemesinin verdiği kararla benzerlik gösteriyor. Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı William Young, 161 sayfalık güçlü bir kararla Trump yönetiminin kampüslerdeki ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve bunun Birinci Değişiklik'e aykırı olduğuna hükmetti.

Yargıç Young, Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin, Filistin yanlısı yabancı vatandaşları, büyük ölçüde Birinci Değişiklik tarafından korunan siyasi ifade özgürlükleri nedeniyle sınırdışı etmek amacıyla ofislerinin geniş yetkilerini kötüye kullanma yolunda adım attıklarını belirtti.

NYT: Filistin Pasaportu Sahiplerine Vize Durduruldu

Geçen yıl New York Times, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin Filistin pasaportu sahipleri için neredeyse tüm turist vizesi başvurularını durdurduğunu bildirmişti. Turist vizesi verilmemesi, Batı Şeria'daki birçok Filistinlinin ve göçmenin ABD'ye girişini engelliyor.

Mahmoud Khalil Davası

Filistin asıllı ABD vatandaşı Mahmoud Khalil, 8 Mart 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nın oturma iznini iptal etmesinin ardından Louisiana'da göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Khalil, Trump yönetiminin 7 Ekim 2023 sonrası ABD üniversitelerinde Filistin yanlısı protestolara katılan yabancı öğrencileri sınırdışı etme girişimi kapsamında tutuklanan ilk öğrenci oldu. Onun ardından başka öğrenciler de bu kapsamda gözaltına alındı ve vizeleri iptal edildi. Trump, göreve geldikten kısa süre sonra bu öğrencilerin sınırdışı edilmesini desteklemişti.