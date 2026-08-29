Arakçi: ABD enerji piyasasını manipüle ediyor, bedeli Amerikalı tüketiciler ödüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD'nin küresel enerji piyasalarını manipüle etme yönündeki "boşuna" çabalarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Arakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstihbarat bilgilerimiz ve değerlendirmelerimize göre, enerji piyasalarını manipüle etmek ve yönlendirmek için kapsamlı çabalar yürütülüyor."

İranlı Bakan, ABD yönetimindeki bazı unsurların, "saf ve kolay inanan medya" aracılığıyla fiyatları etkilemeye çalıştığını ve bu yolla kişisel çıkarlar sağlamanın yanı sıra, ABD Başkanı'nı kaybettiği bir savaşın içinde hapsetmeye çalıştıklarını belirtti.

Arakçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ile uyumlu aktörler de iyimser ve gerçek dışı değerlendirmeler sunarak savaşın devam etmesini teşvik ediyor ve bu yönde propaganda yapıyorlar."

İran Dışişleri Bakanı, tüm bu gelişmelerin gerçek maliyetinin ise Amerikalı tüketiciler tarafından ödendiğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.