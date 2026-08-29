İsrail Basınından Ağır Askeri Bilanço: Gazze Operasyonlarında Ölen Asker Sayısı 1138’e Yükseldi

Yayımlanan son raporlar, hem doğrudan Gazze Şeridi içindeki kara operasyonlarında hem de sınır hatlarında yaşanan çatışmalarda ölen toplam asker sayısının 1138 olarak kayıtlara geçtiğini gösteriyor. Çatışmaların devam ettiği süre boyunca açıklanan bu rakamlar, sahadaki operasyonel hedeflere ulaşma çabasının ordu bünyesinde ağır bir insani ve askeri maliyet yarattığını gözler önüne seriyor.

Askeri kayıpların ulaştığı bu seviye, İsrail kamuoyunda operasyonların gidişatı, askeri planlamalar ve uzun vadeli stratejiler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, Gazze hattındaki çatışmaların ordu üzerindeki yıpratıcı etkisini de netleştiriyor.