İsrail Basınından Ağır Askeri Bilanço: Gazze Operasyonlarında Ölen Asker Sayısı 1138’e Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi genelinde sürdürülen aralıksız askeri harekatlar, sahadaki çatışma dinamikleriyle birlikte İsrail ordusunun kayıp tablosunu da derinleştirdi. İsrail yerel basını ve savunma kayıtlarına dayandırılan güncel veriler, yaklaşık üç yılı geride bırakan süreçteki toplam askeri kayıpların boyutunu ortaya koydu.
29 Ağustos 2026 - 18:10
News ID: 1858858
İsrail basınında ve yayımlanan son raporlarda yer alan resmi verilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı askeri operasyonlarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana geçen yaklaşık üç yıllık süreçte hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 1138’e ulaştı.
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