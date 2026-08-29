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İsrail Basınından Ağır Askeri Bilanço: Gazze Operasyonlarında Ölen Asker Sayısı 1138’e Yükseldi

29 Ağustos 2026 - 18:10
News ID: 1858858
İsrail Basınından Ağır Askeri Bilanço: Gazze Operasyonlarında Ölen Asker Sayısı 1138’e Yükseldi

İsrail basınında ve yayımlanan son raporlarda yer alan resmi verilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı askeri operasyonlarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana geçen yaklaşık üç yıllık süreçte hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 1138’e ulaştı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi genelinde sürdürülen aralıksız askeri harekatlar, sahadaki çatışma dinamikleriyle birlikte İsrail ordusunun kayıp tablosunu da derinleştirdi. İsrail yerel basını ve savunma kayıtlarına dayandırılan güncel veriler, yaklaşık üç yılı geride bırakan süreçteki toplam askeri kayıpların boyutunu ortaya koydu.

Yayımlanan son raporlar, hem doğrudan Gazze Şeridi içindeki kara operasyonlarında hem de sınır hatlarında yaşanan çatışmalarda ölen toplam asker sayısının 1138 olarak kayıtlara geçtiğini gösteriyor. Çatışmaların devam ettiği süre boyunca açıklanan bu rakamlar, sahadaki operasyonel hedeflere ulaşma çabasının ordu bünyesinde ağır bir insani ve askeri maliyet yarattığını gözler önüne seriyor.

Askeri kayıpların ulaştığı bu seviye, İsrail kamuoyunda operasyonların gidişatı, askeri planlamalar ve uzun vadeli stratejiler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirirken, Gazze hattındaki çatışmaların ordu üzerindeki yıpratıcı etkisini de netleştiriyor.

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