Fares El-Habaşne’den Tahran-Washington Analizi: “İran’ın Stratejik Sabrı Trump’ı Kontrolden Çıkardı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki güç dengelerini ve ABD-İran gerilimini değerlendiren yazar Fares el-Habaşne, Arabi 21’de kaleme aldığı analizinde Washington’ın bölgeye yönelik baskı politikasının duvara tosladığını kaydetti. Habaşne, Beyaz Saray’ın hızlı askeri ve ekonomik sonuç alma beklentisinin Tahran’ın zamana yayılan direnç stratejisi karşısında sonuçsuz kaldığına dikkat çekti.

Yazısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin uyguladığı stratejik ve ekonomik sabır politikasının ABD Başkanı Donald Trump’ın oyun planını bütünüyle bozduğunu ifade eden Habaşne; Washington yönetiminin hedeflerine ulaşamadıkça rasyonel zeminden uzaklaştığını ve ciddi bir kriz yönetimi zafiyetine düştüğünü vurguladı.

Habaşne’ye göre, uygulanan ağır yaptırımlar ve askeri kuşatma girişimlerine rağmen Tahran’ın direncini koruması, ABD cephesinde stratejik bir tükenmişlik yarattı. Bu durumun Trump yönetimini daha öngörülemez ve sert refleksler vermeye ittiğini belirten Habaşne, sahadaki dengelerin Washington aleyhine derinleştiği sonucuna vardı.