İran Ordusu Genel Komutanı’ndan Net Mesaj: Füze ve İHA Gücümüz Son Ana Kadar Sahada Kullanıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, ülkenin savunma doktrini ve askeri kapasitesine yönelik saldırı girişimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karşı cephenin ana stratejisinin Tahran’ın caydırıcı unsurlarını etkisiz kılmak üzerine kurulduğunu belirten Genel Komutan, özellikle füze ve insansız hava aracı envanterinin hedef alındığını dile getirdi.

Düşmanın tüm imkânlarıyla bu stratejik kapasiteyi yok etmeye odaklandığını ifade eden İranlı komutan, sahadaki fiili durumun planlanan senaryolarla örtüşmediğini vurguladı. Uygulanan yoğun baskı ve saldırılara rağmen füze ve İHA birliklerinin operasyonel kabiliyetini koruduğunu ve son ana kadar düşman hedeflerine karşı etkin bir biçimde kullanılmaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, yerli savunma sanayisinin geliştirdiği füze ve İHA teknolojilerinin sahada sergilediği performansın, ülkenin savunma direncini ayakta tuttuğu ve karşı tarafın askeri hesaplarını boşa çıkardığı mesajı öne çıktı.