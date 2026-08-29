Moskova’da Azerbaycan Büyükelçiliği Önünde Protesto: Bakü-Moskova Hattında Gerilim Derinleşiyor + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’nın başkenti Moskova’da Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliği önünde gerçekleştirilen protesto, Moskova ile Bakü arasında son dönemde artan siyasi ve diplomatik gerilimi bir kez daha görünür hale getirdi.

“Öteki Rusya” hareketine bağlı aktivistler, Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliğine ait konukevi önüne Bakü yönetimini hedef alan çeşitli afişler yerleştirdi. Afişlerde, “Rus vatandaşlarından elinizi çekin!”, “Rus kanı sizin ellerinizde!” ve Azerbaycan güvenlik kurumları ile Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i suçlayan sert ifadeler kullanıldı.

Protestocuların temel gündemlerinden biri, Azerbaycan’da gözaltına alınan veya yargılanan bazı Rus vatandaşlarının durumu oldu. Eylemciler, bu kişilerin kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını, daha sonra ise siyasi gerekçelerle mahkûm edildiğini ileri sürdü.

Gösteride gündeme getirilen bir diğer önemli başlık ise 2023 yılında Karabağ’daki Canyatağ bölgesinde beş Rus barış gücü askerinin hayatını kaybettiği olaydı. Protestocular, Rus askerlerinin bulunduğu araçların ateş altına alınması sonucu yaşanan ölümler konusunda sorumluların yeterince hesap vermediğini savundu.

Bu nedenle Moskova’daki eylem yalnızca Rus vatandaşlarının Azerbaycan’daki durumuna yönelik bir protesto değil, aynı zamanda iki ülke ilişkilerinde geçmişten kalan ve henüz tamamen kapanmadığı düşünülen güvenlik dosyalarının yeniden gündeme taşınması anlamına geliyor.

Bakü’den sert tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki protestoya sert tepki göstererek olayı “provokatif” bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakü yönetimi, Rus makamlarından olayın araştırılmasını ve diplomatik temsilciliğin güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Azerbaycan tarafı ayrıca protestoyu, son dönemde bazı Rus medya kuruluşları tarafından Azerbaycan’a karşı yürütüldüğünü savunduğu “çirkin ve önyargılı kampanya” ile ilişkilendirdi.

Bu açıklama, Bakü yönetiminin Moskova’dan veya Rus kamuoyundan gelen eleştirileri yalnızca münferit siyasi tepkiler olarak değil, daha geniş bir baskı kampanyasının parçası olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Diplomatik güvenlik ile siyasi eleştiri arasındaki hassas çizgi

Uluslararası hukuk açısından, diplomatik temsilciliklerin güvenliğinin ev sahibi devlet tarafından sağlanması temel bir yükümlülük. Bu nedenle Azerbaycan’ın Rusya’dan diplomatik tesislerinin korunmasını talep etmesi hukuki açıdan olağan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Ancak Moskova’daki olayın siyasi boyutu yalnızca büyükelçilik güvenliğiyle sınırlı değil.

Rus vatandaşlarının Azerbaycan’daki durumu, Rus barış gücü askerlerinin öldürülmesiyle ilgili dosya ve Bakü yönetimine yönelik siyasi eleştirilerin her seferinde “Azerbaycan karşıtı kampanya” şeklinde tanımlanması, Rus kamuoyunun bazı kesimlerinde tepkiye yol açıyor.

Bu çevrelere göre, Azerbaycan yönetimine yönelik eleştiriler ile Azerbaycan devletinin diplomatik güvenliğine yönelik tehditler birbirinden ayrılmalı.

Başka bir ifadeyle, bir diplomatik temsilciliğin güvenliğinin korunması gerekliliği, Bakü yönetiminin politikalarının eleştirilemeyeceği anlamına gelmiyor.

Azerbaycan’ın eleştirilere karşı tavrı sertleşiyor

Son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri, Azerbaycan yönetiminin Rusya’dan gelen eleştirilere karşı daha sert bir söylem kullanmaya başlaması.

Bakü, özellikle Rus medya organlarında yayımlanan bazı haber ve yorumları sistematik bir “Azerbaycan karşıtı kampanya” olarak nitelendiriyor.

Buna karşılık Rusya’daki bazı siyasi ve milliyetçi çevreler, Azerbaycan’ın bu yaklaşımının Moskova’nın meşru güvenlik ve vatandaşlık konularını gündeme getirmesini zorlaştırdığını savunuyor.

Moskova’daki son protesto da bu karşılıklı algı sorununun bir sonucu olarak okunabilir.

Moskova-Bakü ilişkilerinde güven sorunu

Rusya ile Azerbaycan arasında geçmişte pragmatik ve çıkar temelli bir ilişki modeli hâkimdi. Enerji, ticaret, ulaşım, Güney Kafkasya’nın güvenliği ve Karabağ dosyası iki ülke arasındaki ilişkilerin temel unsurlarını oluşturuyordu.

Ancak son dönemde tarafların birbirlerine yönelik söylemlerindeki sertleşme, ilişkilerdeki güven seviyesinin giderek azaldığını gösteriyor.

Rusya’daki bazı çevrelerin Bakü yönetimini Rus vatandaşlarına yönelik uygulamalar ve Rus askerlerinin ölümü üzerinden eleştirmesi, Azerbaycan’ın ise bu söylemleri “düşmanca kampanya” olarak değerlendirmesi, iki taraf arasındaki siyasi iletişim kanallarını daha kırılgan hale getiriyor.

Moskova’daki protesto, bu nedenle sayısal büyüklüğünden çok sembolik anlamıyla önem taşıyor.

Türkiye açısından neden önemli?

Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki olası bir kriz, Türkiye açısından da yakından takip edilmesi gereken bir gelişme.

Türkiye ile Azerbaycan arasında siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda güçlü bir stratejik ortaklık bulunuyor. Buna karşılık Ankara, Rusya ile de enerji, ticaret, Suriye, Karadeniz ve Güney Kafkasya gibi birçok alanda doğrudan ilişki yürütüyor.

Bu nedenle Moskova-Bakü hattında yaşanabilecek ciddi bir gerilim, Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasında yeni diplomatik denge arayışlarını beraberinde getirebilir.

Özellikle Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Zengezur bağlantısı, bölgesel ulaşım koridorları ve enerji projeleri açısından Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin seyri Türkiye için doğrudan önem taşıyor.

Analiz

Moskova’daki son protesto, tek başına büyük bir diplomatik kriz anlamına gelmiyor. Ancak olay, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin giderek daha hassas bir döneme girdiğini gösteren yeni bir işaret niteliğinde.

Bakü’nün hemen her sert eleştiriyi “Azerbaycan karşıtı kampanya” olarak değerlendirmesi, Rus kamuoyundaki bazı çevrelerde Azerbaycan’ın eleştiriye tahammülsüz hale geldiği algısını güçlendirebilir.

Diğer taraftan Rusya’da Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliklerini hedef alan sert eylemlerin artması da Bakü tarafından siyasi baskı veya gözdağı olarak yorumlanabilir.

Asıl risk, iki ülkedeki milliyetçi çevrelerin söylemlerinin resmi dış politikayı etkilemeye başlamasıdır.

Tarafların vatandaşların tutuklanması, geçmiş askeri olaylar ve medya faaliyetleri gibi hassas dosyaları kontrollü biçimde yönetememesi halinde, mevcut anlaşmazlıkların daha geniş çaplı bir siyasi ve diplomatik krize dönüşmesi mümkün.

Moskova’daki eylem bu bakımdan sadece bir protesto değil; Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde biriken karşılıklı güvensizliğin kamuoyu önünde giderek daha açık biçimde görünür hale gelmesinin son örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir.