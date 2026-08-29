Reuters’tan Çarpıcı Değerlendirme: İran’la Olası Bir Savaşın ABD Açısından 5 Ağır Faturası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ve Tahran arasındaki tansiyon yüksek seyrederken, olası bir doğrudan askeri çatışmanın ABD üzerindeki maliyetlerine dair kapsamlı bir çerçeve çizildi. Reuters tarafından yayımlanan analize göre, askeri bir operasyon Washington açısından sadece sahada değil, küresel ölçekte derin sarsıntılara yol açabilecek riskler barındırıyor.

Analizde öne çıkan 5 kritik sonuç şu başlıklarda sıralanıyor:

Küresel Enerji Şoku ve Enflasyon: Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki petrol akışının kesintiye uğraması, ham petrol fiyatlarını tırmandırarak ABD ve müttefik ekonomilerini yeni bir enflasyon ve resesyon dalgasıyla karşı karşıya bırakacak. Bölgesel Güçlerin Topyekûn Harekete Geçmesi: Tahran’ın geniş vekil ve müttefik ağı, çatışmayı Lübnan’dan Irak’a, Suriye’den Yemen’e kadar yayarak ABD üslerini ve lojistik hatlarını sürekli hedef haline getirecek. Müttefikler Arasında Derin Güven ve Koordinasyon Çatlağı: Körfez ülkeleri ve Avrupalı müttefiklerin çatışmanın yıkıcı sonuçlarından kaçınma isteği, Washington’ın geleneksel ittifak mimarisinde derin çatlaklar ve diplomatik kopuşlar yaratacak. Çin ve Rusya’ya Alan Açılması: ABD’nin tüm askeri ve ekonomik kaynaklarını Batı Asya’daki uzun soluklu bir savaşa bağlaması, Hint-Pasifik ve Doğu Avrupa’da Pekin ile Moskova’nın manevra alanını genişletecek. Askeri Yıpranma ve Caydırıcılık Kaybı: Hızlı ve kesin bir askeri zaferin elde edilememesi, ABD ordusunun yüksek maliyetli bir yıpratma savaşına saplanmasına ve küresel çaptaki askeri caydırıcılığının ciddi şekilde zedelenmesine yol açacak.

Değerlendirmede, bu faktörlerin bir araya gelmesinin Washington’ı uzun vadeli ve altından kalkması zor bir stratejik bataklığa sürükleyebileceğine işaret edildi.