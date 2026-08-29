Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan sınır hattı, İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle yeniden şiddetli bir çatışma bölgesine dönüştü. İsrail’in yerleşim yerlerini ve stratejik noktaları hedef alan askeri operasyonları devam ederken, Lübnan devlet mekanizmasının bu saldırılar karşısında harekete geçememesi ciddi bir siyasi boşluk yaratıyor.

Bölgedeki durumu değerlendiren gözlemciler, Lübnan hükümetinin Batı merkezli diplomatik yaklaşımları nedeniyle saldırılar karşısında sergilediği "sessiz politika"nın, İsrail’in saldırı şiddetini artırmasına zemin hazırladığını savunuyor. Yönetimin diplomatik bir tepki vermekten kaçınması ve operasyonel bir direnç gösterememesi, Lübnan halkı ve yerel direniş unsurları nezdinde pasiflik ve yetersizlik olarak yorumlanıyor.

Lübnan’ın güneyinde sivillerin ve yerleşim alanlarının doğrudan hedef alınması, bölgedeki insani krizi tetiklerken; Lübnan yönetiminin bu süreçteki silik duruşu, ülkenin egemenlik haklarını koruma konusundaki acziyetini bir kez daha gündeme getirdi. Saldırılar devam ederken, Lübnan yönetiminin bu pasif tutumunun bölgedeki istikrarsızlığı ne ölçüde derinleştireceği merak konusu.