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Lübnan Güneyi İsrail Saldırıları Altında: Batı Yanlısı Yönetimin Sessizliği Tepki Çekiyor

29 Ağustos 2026 - 18:48
News ID: 1858893
Lübnan Güneyi İsrail Saldırıları Altında: Batı Yanlısı Yönetimin Sessizliği Tepki Çekiyor

İşgalci İsrail rejiminin Lübnan’ın güneyindeki stratejik noktalara yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Lübnan’daki Batı yanlısı yönetimin bu saldırılar karşısındaki sessizliği ve sergilediği pasif tutum, bölgedeki güvenlik krizini derinleştiriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan sınır hattı, İsrail ordusunun Lübnan’ın güney bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle yeniden şiddetli bir çatışma bölgesine dönüştü. İsrail’in yerleşim yerlerini ve stratejik noktaları hedef alan askeri operasyonları devam ederken, Lübnan devlet mekanizmasının bu saldırılar karşısında harekete geçememesi ciddi bir siyasi boşluk yaratıyor.

Bölgedeki durumu değerlendiren gözlemciler, Lübnan hükümetinin Batı merkezli diplomatik yaklaşımları nedeniyle saldırılar karşısında sergilediği "sessiz politika"nın, İsrail’in saldırı şiddetini artırmasına zemin hazırladığını savunuyor. Yönetimin diplomatik bir tepki vermekten kaçınması ve operasyonel bir direnç gösterememesi, Lübnan halkı ve yerel direniş unsurları nezdinde pasiflik ve yetersizlik olarak yorumlanıyor.

Lübnan’ın güneyinde sivillerin ve yerleşim alanlarının doğrudan hedef alınması, bölgedeki insani krizi tetiklerken; Lübnan yönetiminin bu süreçteki silik duruşu, ülkenin egemenlik haklarını koruma konusundaki acziyetini bir kez daha gündeme getirdi. Saldırılar devam ederken, Lübnan yönetiminin bu pasif tutumunun bölgedeki istikrarsızlığı ne ölçüde derinleştireceği merak konusu.

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