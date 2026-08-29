İran Lideri’nden Uyarı: “Millî Motivasyonu Zayıflatan Söylemler Geçmişte Olduğu Gibi Bugün de Zarar Verebilir”+ Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in görüş ve açıklamalarını kamuoyuna aktaran “İslam Devrimi Lideri Medyası” hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin millî ve toplumsal motivasyonunu etkileyen siyasi söylemlere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunuldu.

Paylaşımda, millî ve toplumsal motivasyonu zayıflatan ve toplumda umutsuzluk oluşturan her türlü söylemin olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca savaş ile müzakere, uzlaşma ile aşırılık, taviz ile savaş yanlılığı gibi başlıkların birbirinin kesin karşıtıymış gibi sunulmasının “yapay ikilikler” oluşturduğu belirtildi.

Mesajda, kamuoyuna bu tür ikili seçeneklerin dayatılmasının toplumun doğru değerlendirme yapmasını zorlaştırabileceği ve siyasi tartışmaları gerçekçi zemininden uzaklaştırabileceği görüşü öne çıkarıldı.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Millî ve toplumsal motivasyonları zayıflatan ve umutsuzluk aşılayan her söz ile savaş ya da müzakere, uzlaşı ya da aşırılık, taviz ya da savaş yanlılığı gibi her türlü hayalî ikilik üretimi; geçmişte aziz halkımıza doğrudan ya da dolaylı zarar verdiği gibi bundan sonra da aynı etkiyi bırakabilir.”

Bu ifadeler, İran siyasi söyleminde özellikle toplumsal dayanıklılık, millî birlik ve kamuoyunun psikolojik direncinin korunmasına verilen önemin devam ettiğini gösteriyor. Mesajın, dış politika ve güvenlik konularındaki tartışmaların yalnızca “savaş veya müzakere” gibi iki seçenek üzerinden ele alınmasına karşı bir uyarı niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Paylaşım aynı zamanda İran kamuoyunda süren diplomasi, müzakere, direniş ve güvenlik politikaları tartışmalarına da dolaylı bir mesaj olarak okunabilir. Açıklamada belirli bir ülke veya siyasi aktör açıkça hedef alınmazken, iç kamuoyunda karamsarlık oluşturan ve millî iradeyi zayıflatabilecek söylemlere karşı daha dikkatli olunması gerektiği mesajı öne çıkıyor.

Bu çerçevede verilen mesajın temel eksenini, siyasi seçeneklerin sahte karşıtlıklar üzerinden sunulmaması, toplumda umutsuzluk üretilmemesi ve millî motivasyonun korunması oluşturuyor.