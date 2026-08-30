Bennett ve Eisenkot Arasında Erken Liderlik Yarışı: Aday Listeleri Netleşmeden Rekabet Kızıştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset arenasında dengeler erken şekillenmeye başladı. B’Yachad partisinin lideri Naftali Bennett ve Yashar hareketinin başındaki Gadi Eisenkot, resmi aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilme sürecini beklemeden sahaya inerek doğrudan karşı karşıya geldi.

Her iki lider de seçmen tabanını konsolide etmek ve seçim sonrası kurulması muhtemel koalisyon senaryolarında merkez aktör konumuna yerleşmek amacıyla yoğun bir kampanya yürütüyor. Bennett, milliyetçi ve pragmatik sağ seçmeni kendi çatısı altında toplamayı hedeflerken; eski genelkurmay başkanı Eisenkot ise merkez ve güvenlik odaklı kanadın tek lideri olma iddiasını güçlendirmeye çalışıyor.

Kulislerde, iki aktör arasındaki bu erken ayrışmanın yalnızca bir oy kapma mücadelesi olmadığı, aynı zamanda muhalefet ve merkez blok içindeki liderlik hiyerarşisini seçim gününden önce fiilen ilan etme stratejisine dayandığı değerlendiriliyor. Aday listelerinin kesinleşeceği tarihe kadar iki blok arasındaki tonun daha da sertleşmesi bekleniyor.