Tucker Carlson’dan Sert Çıkış: “Nükleer İlk Vuruşu Düşünen Başkan Görevden Alınmalı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyasi yorumcu Tucker Carlson, son yayınında nükleer doktrin ve küresel güvenlik ekseninde sert açıklamalarda bulundu. Carlson, herhangi bir devlet başkanının nükleer silahları “ilk kullanan taraf” olma (first strike) seçeneğini değerlendirmesinin, sadece stratejik bir hata değil, aynı zamanda yönetme yetkisinin kaybı anlamına geldiğini öne sürdü.

Carlson, nükleer silah kullanımının sonuçlarının geri döndürülemez olduğunu vurgulayarak, bu tür bir düşünce yapısına sahip olan liderlerin ulusal güvenlik mekanizmaları tarafından anında devre dışı bırakılması gerektiğini belirtti. Yorumlarında, nükleer caydırıcılığın “savunma” temelli olması gerektiğini hatırlatan Carlson, nükleer bir saldırı başlatma niyetinin, bir liderin akıl sağlığı ve sorumluluk bilinciyle bağdaşmadığını savundu.

Sosyal medya ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandıran bu çıkış, mevcut jeopolitik gerilimlerin nükleer bir tırmanışa evrilme ihtimaline dair endişeleri de yeniden alevlendirdi. Carlson’ın bu söylemi, başkanlık yetkilerinin sınırları ve nükleer silahların kullanımı üzerindeki demokratik denetimin önemi konusundaki tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.