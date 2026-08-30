Guardian’dan Çarpıcı İddia: ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gazetecileri ve Aktivistleri İzliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) tartışmalı uygulamaları, basın özgürlüğü ve sivil haklar konusunda yeni bir krizin fitilini ateşledi. The Guardian’ın ele geçirdiği belgelere dayandırdığı habere göre; bakanlık, gümrük süreçlerini düzenleyen yasal bir boşluğu kullanarak, herhangi bir mahkeme kararına veya yargı denetimine ihtiyaç duymadan gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin dijital verilerine erişim sağlıyor.

Söz konusu uygulamanın temelinde, DHS’nin sınır geçişlerinde “ulusal güvenlik” gerekçesiyle uyguladığı yetkiler yatıyor. Bakanlık, gümrük yasasındaki bu özel maddeyi, şüpheli gördüğü isimlerin elektronik cihazlarını incelemek ve dijital ayak izlerini takip etmek için bir araç olarak kullanıyor. Gazetecilik örgütleri ve sivil toplum platformları, bu durumun ifade özgürlüğü üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ve muhalif sesleri sindirme amacı taşıyabileceğini savunuyor.

İfşa edilen belgeler, gözetleme faaliyetlerinin yalnızca sınır geçişleriyle sınırlı kalmadığını, elde edilen verilerin daha geniş çaplı bir istihbarat havuzuna aktarıldığını da gösteriyor. ABD hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, uygulamanın demokratik denetim mekanizmalarını devre dışı bıraktığı gerekçesiyle hukukçular ve insan hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.