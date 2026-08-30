Ayetullah Hamanei’den Vahdet Haftası Mesajı: "Ümmetin Çaresi Birliktir"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamanei, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Hz. Imam Cafer-i Sadık’ın (a.s) mübarek doğum günleri ile Vahdet Haftası vesilesiyle mesaj yayımladı. Tüm İslam ümmetinin ve şerefli İran halkının bayramını tebrik eden Ayetullah Hamanei, Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) getirdiği yüce değerlerin insanoğluna saadet yolunu gösterdiğini belirterek, günümüz dünyasında Müslümanların kader belirleyici bir tarihi eşikte durduğuna dikkat çekti.

"Vahdet, Kuran’ın Stratejik Bir Buyruğudur"

Müslümanlar arasındaki birliğin geçici ya da yüzeysel bir mesele olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in temel bir stratejisi olduğunu vurgulayan Devrim Lideri, mesajında "Kafirlerle karşı sert, kendi aralarında merhametli" (Fetih, 29) ayetini hatırlattı. İslam inkılabının köklü geleneklerinden olan Vahdet Haftası’nın İmam Humeyni (r.a) tarafından kurumsallaştırıldığını belirten Hamanei, İslam düşmanlarının meşum emellerine ulaşmak için etnik, mezhebi, coğrafi ve siyasi ayrılıkları körüklemeye çalıştığını ifade etti.

"ABD ve Siyonist Rejim Bütün Müslümanların Düşmanıdır"

Bölge ülkelerine ve bilhassa Basra Körfezi yöneticilerine seslenen Ayetullah Hamanei, emperyalist güçlerin gerçek yüzlerini saklamayı bıraktıklarını ve kanlı pençelerini açıkça gösterdiklerini vurguladı. ABD ve işgalci Siyonist rejimin sadece İran’ın veya Direniş Cephesi’nin değil, tüm İslam ümmetinin yeminli düşmanı olduğunu belirten Devrim Lideri mesajını şöyle sürdürdü:

"Eğer Müslümanlar tek bir yumruk olsaydı, Filistin halkı işgalcilerin zulmü karşısında böyle çaresiz kalır mıydı? Bölge devletleri İslam’ın sancağı altında birleşseydi, ahlaksız zorbalar binlerce kilometre öteden gelip topraklarımıza göz dikebilir miydi? Müslümanların sorunlarının tek çaresi birlik, dayanışma ve iyilikte yardımlaşmaktır."

"Hedef Yeni İslam Medeniyetini İnşa Etmektir"

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamanei, Müslümanlar arasındaki vahdetin sadece bir savunma mekanizması olmadığını, aynı zamanda bilim, ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğiyle kurulacak olan Yeni İslam Medeniyeti'nin yapı taşı olduğunu belirtti.

Mesajının sonunda İran halkına ve tüm İslam alemine seslenen Devrim Lideri, fitne odaklarına fırsat verilmemesi gerektiğini hatırlatarak, Yüce Allah’ın rahmetinin ve Peygamber Efendimiz (s.a.a) ile Ehlibeyti'nin (a.s) şefaatlerinin tüm İslam ümmetinin üzerine olmasını temenni etti.