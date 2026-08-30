Batı Şeria’da Tansiyon: Yerleşimciler Filistinli Ailenin Evini Bastı, İçeridekiler Mahsur Kaldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde İsrailli yerleşimcilerin Filistinli sivillere ve mülklerine yönelik saldırıları, bölgedeki güvenlik ortamını daha da kırılgan hale getirmeye devam ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dün gerçekleşen olayda kalabalık bir yerleşimci grubu, kırsal bir bölgede bulunan Filistinli bir aileye ait konutu hedef aldı.

Evin camlarını kıran ve kapılarını zorlayarak içeridekilere tehditler savuran grup, ailenin güvenliğini tehlikeye atarak dışarıyla bağlarını kesti. Görgü tanıkları, saldırganların evin çevresinde nöbet tutarak aile üyelerinin yardım çağırmasını veya sokağa çıkmasını engellediğini belirtti. Olay sırasında bölgedeki güvenlik mekanizmalarının müdahalesinin gecikmesi veya etkisiz kalması, yerel halk arasındaki tepkiyi daha da artırdı.

Bölgede yaşayanlar için sıklaşan bu tür vakalar, yerleşimci şiddetinin artık daha organize bir hal aldığına dair endişeleri derinleştiriyor. İnsan hakları savunucuları, yerleşimci tacizlerinin Batı Şeria’daki insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırdığını ifade ederken, olayların bölgedeki siviller üzerinde kalıcı bir korku iklimi yarattığına dikkat çekiyor.